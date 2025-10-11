Fél éve elvágták a gyökereit, de még mindig él a makói borostyánóriás

Haldokló óriásnak nevezték el a természetbarátok azt a hatalmas borostyánt, ami Makón az egész falat beborítva felnőtt a tetőig. Mint megírtuk, az arra járók megálltak, megcsodálták, olykor le is fotózták – egyfajta helyi nevezetességgé vált a makói Csanád vezér téren. Az ott lakók számára viszont nem érdekességet, bosszúságot jelentett, mert a peremnél felnyomta a tető szigetelését. Mint hallottuk, emiatt vágták el szárait a gyökerektől. A történtekre egy közelben élő olvasónk hívta fel a figyelmet azzal, hogy sajnálkozását fejezte ki a történtek miatt. Megjegyezte, a borostyán levelei között rendszeresen bújtak meg apró madarak.

A haldokló óriásból mostanra kevesebb maradt, de még megvan. Fotó: Szabó Imre

Milyen növény a borostyán?

A borostyán – írja róla a szakirodalom – közkedvelt futónövény, amely gyönyörűen fel tud kapaszkodni bárhova. A félárnyékos helyet szereti, levelei télen is megmaradnak. Örökzöld cserje. Jó adottságú területen akár több száz évig is elél, igen dekoratív, kerti díszként is használják. Sokan azonban úgy gondolják, kártékony: tönkreteszi a ház falait, leomlik miatta a vakolat és számos bogarat és kártevőt vonz az otthon közelébe.

A haldokló óriás még mindig nem adta fel

A szárakat májusban vágták el a gyökerektől. A növény azonban még két hónappal később is ott volt a falon. Volt, aki úgy vélte, azért, mert a falhoz is gyökereket növesztett, a város főkertésze, Bókáné Bodó Zsuzsanna azonban ezt cáfolta. Mint mondta, azok csak kapaszkodógyökerek, víz- és tápanyagfelvételre nem alkalmasak. A titok nyitja az, hogy bár a gyökeivel megszűnt az összeköttetése, vannak elraktározott tartalékai, és ezek hosszabb ideig is elegendőek lehetnek – senki sem tudja, pontosan meddig.

Ami biztos: fél év múltán még mindig látható a Csanád vezér téri paneltömb oldalán. Közben ráadásul még egy csonkítást el kellett szenvednie, mert szárait két szint magasságig visszavágták. Érdekes egyébként, hogy egy hasonló növény a tér buszpályaudvar felőli végén mostanra ugyanúgy felnőtt az ottani paneltömb falára – egyelőre háborítatlanul.