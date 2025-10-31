A megemlékezés is végződhet tragédiával, ha ezt nem tartod be

A napokban várhatóan sokan látogatnak ki a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Hogy méltó módon emlékezhessünk, fontos mindent megtenni a mindenszenteki, a halottak napi tüzek megelőzéséért.

A halottak napi tüzek odafigyeléssel, körültekintéssel megelőzhetők. Fotó: Shutterstock

A halottak napi tüzek előtt

Idén eddig hatvannyolcszor keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször, 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 alkalommal a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek, ötször pedig a sírhelyen csaptak fel a lángok.

Mit tegyünk a temetőben?

A hasonló esetek megelőzése és elkerülése érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Az is fontos, hogy kizárólag hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag és ne borulhasson fel. A sírkertekben kihelyezett hulladékgyűjtőkbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat, ha mégis kigyulladna valami, akkor az, aki észlelte hívja a 112-es segélyhívószámot és késedelem nélkül értesítse a temető, a sírkert biztonsági személyzetét.

...és otthon?

Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt családtagjaik, szeretteik emlékére. Az ezekkel összefüggő, ezekhez köthető lakástüzek leggyakoribb oka, hogy azokat valamilyen éghető anyag közelébe helyezik, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy a mécsest tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb tesszük, akkor nem vezet lakástűzhöz, esetleg tragédiához a megemlékezés. Az égő gyertyát vagy mécsest soha nem szabad őrizetlenül hagyni, ha nem égett le estig, éjszakáig, lefekvés előtt fújjuk el, semmiképpen se feledkezzünk meg róla.

Halloween ünnepe

Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy az ne borulhasson fel, és ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett tanácsosabb inkább elemes LED izzót tenni – abból nem lehet baj. Hiszen az akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj oda, vagy felborítja a töklámpást. Halloween alkalmából sokan feldíszítik az otthonukat és elektromos izzósorokat, lámpásokat helyeznek el a lakásban vagy a kertben, az udvarban. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy kertben csak kültéri használatra szánt égősort és lámpást alkalmazzanak.