Közeleg a halottak napja, idén ilyen áron szerezhetjük be koszorút a Mars téri piacon – galériával
Október vége felé országszerte megnövekszik a gyertyák, koszorúk és csokrok iránti érdeklődés. Közeleg a halottak napja, így piackörkép-sorozatunk következő részében annak jártunk utána, hogy milyen áron érhetőek el a kézzel készített koszorúk a piacon.
Ebben az időszakban sokan keresnek méltó díszt szeretteik sírjára, ezért fontos kérdés, hogy milyen választék áll a rendelkezésünkre és mennyibe kerülnek ezek a hagyományos, ám egyedi kézműves termékek. Megnéztük, hogy a különböző méretű és stílusú koszorúk között milyen árbeli eltérések vannak, hogy a halottak napja előtti koszorúvadászat gördülékeny legyen.
Erről szól a halottak napja
Ezen a jeles napon az elhunyt szeretteinkre emlékezünk meg, akik már nem lehetnek közöttünk. Ilyenkor sokan kilátogatnak a temetőkbe, virágot, koszorút és mécseseket visznek. A mécsesek fénye az örök világosságot szimbolizálja a katolikus hagyományok szerint.
A halottak napja november másodikára esik, ám sokan már november 1-jén, mindenszentekkor is megemlékeznek, a két nap már összefonódott a köztudatban.
Ez az időszak arra is lehetőséget ad, hogy egy kicsit lelassuljunk és megemlékezzünk azokról, akik egykoron az életünk részei voltak.
Koszorú ára 2025-ben
A koszorú árát nagyban befolyásolja annak mérete, részletessége, az alapanyagok mennyisége és az anyag is, amiből készült. Ennek fényében történik az árazás. Kisebb koszorúkat már egészen megfizethető áron, 1000 forintos darabáron szerezhetünk be, ám határ a csillagos ég. A nagyobb méretű koszorúk elérhetik a közel 6-9 ezer forintos árat is.
Találhatunk műanyagból készült kreációkat, de a hagyományos koszorú szerelmesei is megtalálják a számukra kedves darabokat. Ezek olyan őszi termésekből készülnek, amelyek tartósak, ennek köszönhetően hosszabb ideig gyönyörködhetünk bennük.
– A szezon ugyan még nem indult be, de így is sikerült már néhány darabot eladnom – mondta Fazekas Beatrix, aki kézzel készített koszorúkat értékesít a Mars téri piacon. Már több mint 20 éve tevékenykedik koszorúkészítőként, már tavasszal belevág a munkába, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű díszeket tudjon a vásárlók elé tenni. Elmondása szerint egyre nagyobb forgalomra lehet számítani a halottak napja közeledtével. – A nyugdíjak kiutalása miatt is jelentősen csúszik a vásárlóerő – egészítette ki.
Gyertyák, koszorúk és csokrok a Mars téri piaconFotók: Török János
Koszorú helyett mécses
Ha koszorú, akkor is a kisebb méretűek a kelendőek. Az a tendencia figyelhető meg, hogy sokan már a kisebb és gazdaságilag is kedvezőbb darabokat keresik.
– Egyre kisebb koszorúkat vásárolnak, sőt sokan inkább mécseseket szereznek be. Rengeteg olyan vásárló van, aki a temetői lopások miatt ódzkodik attól, hogy nagyobb összeget fordítson ezekre a termékekre – mondta Fazekas Beatrix.
Egyre nagyobb sláger azonban a mécses. Ezekből vásárolhatunk hagyományos, elemes és napelemes darabokat is.
– Rengeteg vásárló inkább mécsest választ, azok közül is az elemeseket. Ezeket már pár száz forinttól beszerezhetik – mondta Fazekas Beatrix.
Akik több koszorút vagy mécsest választanak, ők inkább az olcsóbb árkategória közül válogatnak, ám azok, akik kevesebbet, ők gyakran a magasabb árú koszorúk és mécsesek mellett teszik le a voksukat – egészítette ki.
