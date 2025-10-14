október 14., kedd

Helén névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koszorúkörkép

1 órája

Közeleg a halottak napja, idén ilyen áron szerezhetjük be koszorút a Mars téri piacon – galériával

Címkék#koszorúkörkép#Halottak napja#Mars téri piac

Október vége felé országszerte megnövekszik a gyertyák, koszorúk és csokrok iránti érdeklődés. Közeleg a halottak napja, így piackörkép-sorozatunk következő részében annak jártunk utána, hogy milyen áron érhetőek el a kézzel készített koszorúk a piacon.

Kis Zoltán

Ebben az időszakban sokan keresnek méltó díszt szeretteik sírjára, ezért fontos kérdés, hogy milyen választék áll a rendelkezésünkre és mennyibe kerülnek ezek a hagyományos, ám egyedi kézműves termékek. Megnéztük, hogy a különböző méretű és stílusú koszorúk között milyen árbeli eltérések vannak, hogy a halottak napja előtti koszorúvadászat gördülékeny legyen. 

koszorúk a halottak napja alkalmára
Már megjelentek a halottak napja alkalmára készített kézműves koszorúk a Mars téri piacon. Fotó: Török János 

Erről szól a halottak napja

Ezen a jeles napon az elhunyt szeretteinkre emlékezünk meg, akik már nem lehetnek közöttünk. Ilyenkor sokan kilátogatnak a temetőkbe, virágot, koszorút és mécseseket visznek. A mécsesek fénye az örök világosságot szimbolizálja a katolikus hagyományok szerint. 

A halottak napja november másodikára esik, ám sokan már november 1-jén, mindenszentekkor is megemlékeznek, a két nap már összefonódott a köztudatban. 

Ez az időszak arra is lehetőséget ad, hogy egy kicsit lelassuljunk és megemlékezzünk azokról, akik egykoron az életünk részei voltak.

Koszorú ára 2025-ben

A koszorú árát nagyban befolyásolja annak mérete, részletessége, az alapanyagok mennyisége és az anyag is, amiből készült. Ennek fényében történik az árazás. Kisebb koszorúkat már egészen megfizethető áron, 1000 forintos darabáron szerezhetünk be, ám határ a csillagos ég. A nagyobb méretű koszorúk elérhetik a közel 6-9 ezer forintos árat is. 

Találhatunk műanyagból készült kreációkat, de a hagyományos koszorú szerelmesei is megtalálják a számukra kedves darabokat. Ezek olyan őszi termésekből készülnek, amelyek tartósak, ennek köszönhetően hosszabb ideig gyönyörködhetünk bennük. 

– A szezon ugyan még nem indult be, de így is sikerült már néhány darabot eladnom – mondta Fazekas Beatrix, aki kézzel készített koszorúkat értékesít a Mars téri piacon. Már több mint 20 éve tevékenykedik koszorúkészítőként, már tavasszal belevág a munkába, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű díszeket tudjon a vásárlók elé tenni. Elmondása szerint egyre nagyobb forgalomra lehet számítani a halottak napja közeledtével. – A nyugdíjak kiutalása miatt is jelentősen csúszik a vásárlóerő – egészítette ki.

Gyertyák, koszorúk és csokrok a Mars téri piacon

Fotók: Török János

Koszorú helyett mécses 

Ha koszorú, akkor is a kisebb méretűek a kelendőek. Az a tendencia figyelhető meg, hogy sokan már a kisebb és gazdaságilag is kedvezőbb darabokat keresik.

­– Egyre kisebb koszorúkat vásárolnak, sőt sokan inkább mécseseket szereznek be. Rengeteg olyan vásárló van, aki a temetői lopások miatt ódzkodik attól, hogy nagyobb összeget fordítson ezekre a termékekre – mondta Fazekas Beatrix.

Egyre nagyobb sláger azonban a mécses. Ezekből vásárolhatunk hagyományos, elemes és napelemes darabokat is.

– Rengeteg vásárló inkább mécsest választ, azok közül is az elemeseket. Ezeket már pár száz forinttól beszerezhetik – mondta Fazekas Beatrix. 

Akik több koszorút vagy mécsest választanak, ők inkább az olcsóbb árkategória közül válogatnak, ám azok, akik kevesebbet, ők gyakran a magasabb árú koszorúk és mécsesek mellett teszik le a voksukat – egészítette ki.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu