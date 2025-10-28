59 perce
Fokozott készültség a határ menti településen
A város önkormányzata, a polgárőrség, a rendészet és a rendőrség közösen készül, hogy a temetőlátogatások biztonságosan teljenek. Közeledik Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját. A szervek fokozott jelenléttel és türelemre intéssel várják a megemlékezőket.
Közeledik Mindenszentek és Halottak napja, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját. Mórahalmon a város önkormányzata, a helyi polgárőrség, a rendészet és a rendőrség közösen készül arra, hogy a temetőlátogatás napjai biztonságosan és zavartalanul teljenek. Milyen lesz Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon?
Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon
Sárközi László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőrség szakmai alelnöke, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet Polgárőrség elnöke a Móranet-TV videójában elmondta, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is kiemelt óraszámban és létszámban lesznek jelen a temetőben és annak környékén. A közös szolgálatok célja a forgalom segítése, a balesetek és a lopások megelőzése.
Fejlesztések és biztonsági intézkedések a temető körül
– Az elmúlt időszakban a temető környezetében több fejlesztés is történt: új kerítés készült el, és térfigyelő kamerarendszert is telepítettek. Ezeknek köszönhetően a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentek a sírrongálások és eltulajdonítások. A parkolási rend nem változott: a látogatók a Szegedi út felől közelíthetik meg a nagy parkolót, de a környező kisebb utcákban is lehet parkolni – mondta za elnök. A polgárőrök arra kérik az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre: ne hagyjanak látható helyen táskákat, telefonokat vagy pénztárcát, és mindig zárják le járművüket.
Fontos üzenetek az ünnepre: kegyelet, figyelem és óvatosság
–A mécsesek gyújtásakor szintén óvatosságra intenek, hiszen a száraz avar és a koszorúk könnyen meggyulladhatnak. „Fontos, hogy egymásra is figyeljünk, és a kegyelet mellett a biztonság is legyen szem előtt” – hangsúlyozta Sárközi. Mivel idén szombatra esik Mindenszentek napja, a szokásosnál is több látogatóra számítanak a temetőben, ezért a szervek fokozott jelenléttel és türelemre intő üzenettel várják a megemlékezőket.
