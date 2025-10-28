október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenszentek és Halottak napja

1 órája

Fokozott készültség a határ menti településen

Címkék#biztonság#Halottak Napja#polgárőrség#Mórahalom#temető

A város önkormányzata, a polgárőrség, a rendészet és a rendőrség közösen készül, hogy a temetőlátogatások biztonságosan teljenek. Közeledik Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját. A szervek fokozott jelenléttel és türelemre intéssel várják a megemlékezőket.

Arany T. János

Közeledik Mindenszentek és Halottak napja, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját. Mórahalmon a város önkormányzata, a helyi polgárőrség, a rendészet és a rendőrség közösen készül arra, hogy a temetőlátogatás napjai biztonságosan és zavartalanul teljenek. Milyen lesz Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon?

Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon, így készül a város, polgárőrök és rendészek vigyáznak a temető biztonságára. Illusztráció: Kovács Erika

Mindenszentek és Halottak napja Mórahalmon

Sárközi László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőrség szakmai alelnöke, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet Polgárőrség elnöke a Móranet-TV videójában elmondta, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is kiemelt óraszámban és létszámban lesznek jelen a temetőben és annak környékén. A közös szolgálatok célja a forgalom segítése, a balesetek és a lopások megelőzése.

Fejlesztések és biztonsági intézkedések a temető körül

– Az elmúlt időszakban a temető környezetében több fejlesztés is történt: új kerítés készült el, és térfigyelő kamerarendszert is telepítettek. Ezeknek köszönhetően a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentek a sírrongálások és eltulajdonítások. A parkolási rend nem változott: a látogatók a Szegedi út felől közelíthetik meg a nagy parkolót, de a környező kisebb utcákban is lehet parkolni – mondta za elnök. A polgárőrök arra kérik az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre: ne hagyjanak látható helyen táskákat, telefonokat vagy pénztárcát, és mindig zárják le járművüket.

Fontos üzenetek az ünnepre: kegyelet, figyelem és óvatosság

–A mécsesek gyújtásakor szintén óvatosságra intenek, hiszen a száraz avar és a koszorúk könnyen meggyulladhatnak. „Fontos, hogy egymásra is figyeljünk, és a kegyelet mellett a biztonság is legyen szem előtt” – hangsúlyozta Sárközi. Mivel idén szombatra esik Mindenszentek napja, a szokásosnál is több látogatóra számítanak a temetőben, ezért a szervek fokozott jelenléttel és türelemre intő üzenettel várják a megemlékezőket.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu