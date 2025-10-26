A horgászokat is megdöbbentette, mi került elő a vízből – elképesztő fogás a Lapos partján

Nemrég a Harcsa horgászata, módszerei, eszközei. Facebook-oldalon tűnt fel egy megdöbbentő poszt. A csoport egyik lelkes tagja osztotta meg, milyen kapást tartogatott számára a Tisza vize. A képeken jól látható hatalmas harcsát október 25-én húzták partra, az állat összesen 233 cm hosszú volt, és több mint 70 kilogrammot nyomott

Ez a harcsa akadt a szegedi horgászok botjára. Fotó: Facebook

Lehet, hogy rekordharcsa akadt a horogra?

Honlapunkon már beszámoltunk, egy szeptemberben elkapott másik rekordharcsáról. Az Atkai Holt-Tiszán elkapott harcsát Dr. Szarvas Áron ejtette el, az állat 83,2 kilogrammot nyomott, a mérlegelésnél és a hitelesítésnél a halőrök is közreműködtek. Így meglehet, hogy a most kifogott állat is megérdemelte volna a rekordharcsa besorolást.

Szeged környékén nem ritka a 30–50 kilós példány sem, ezért a harcsázás itt igazi kihívás még a rutinos horgászoknak is. A tapasztalt horgászok szerint a legeredményesebb időszak a késő tavasztól őszig tartó melegebb hónapokra esik, amikor a Tisza vízszintje stabil, és az éjszakai horgászat hozza a legnagyobb fogásokat. A legtöbben élő vagy döglött hallal, illetve pelletcsalival próbálkoznak, gyakran kuttyogatással vagy fenekező módszerrel.