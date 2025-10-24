október 24., péntek

Hófehér

19 perce

Visszatértek a Tiszára a hattyúk, gyönyörű látvány fogadta a szegedieket

Címkék#hattyú#Tisza#Szeged

Újra hattyúk jelentek meg Szegeden. A gyönyörű madarakat a napokban a Tiszán, a belvárosi híd és a Partfürdő környékén kaptuk lencsevégre. A hattyúk a Tiszában ritka, de annál különlegesebb látvány a szegediek számára. Fotókon mutatjuk a találkozást velük.

Munkatársunktól

Hattyúk érkeztek Szegedre, a minap kaptuk lencsevégre őket, a belvárosi híd és a Partfürdő környékén úszkáltak. Már nem először költöznek Szegedre. Most bárki láthatja, hogy tényleg előfordulhatnak hattyúk a Tiszában

Újra vannak Hattyúk a Tiszában
Hattyúkat láttunk a Tiszában Szegeden, csónakból tudtuk megközelíteni őket. Fotó: DM. 

Gyönyörű madarakat fotóztunk Szegeden

A minap csónakba szálltunk és meglovagoltuk a Tisza folyó hullámait Szegeden. A víz mindössze 13 fokos volt, nem szívesen mártóztunk volna meg benne. 

Az utazásunk során körülbelül 3-4 hattyúval találkoztunk, a belvárosi hídtól nemigen merészkedtek távolabb. Próbáltuk őket megközelíteni, de megijedtek a csónak robajától és félelmükben szinte futottak a vízen. 

Nem ritka, hogy a fehér madarak Szegedet választják otthonuknak, legutóbb 2023 márciusában bukkantak fel nálunk. A madárfaj a Szeged Pláza melletti tóban is gyakran megjelenik, ott látványosságnak számítanak. Sokan etetik őket, a faj sajátossága, hogy viszonylag könnyen barátkozik az emberrel. Ám a Tiszába költöző család nem bizonyult túl barátságosnak. 

Hattyúk a Tiszában

A hattyúk a tavak és a lassú vízfolyású vizek jellegzetes vándormadarai, amely Európában és Magyarországon is védett faj. Természetvédelmi értéke 25 000 Ft. 

Viszonylag nagy fészkét nádasok olyan részeire építi, ahonnan könnyen kijut a nyílt vízre. Méretének megfelelően hatalmas fészket épít. 6-7 tojást rak, melyeken csak a tojó kotlik, a hím a fészket és környezetét őrzi. A fészekhagyó, röpképtelen fiókák kikelésük után követik szüleiket. Főleg vízinövényeket eszik, melyeket a felszín alatt szakít le, ebben hosszú nyaka szolgál segítségül. Kis mennyiségben állati eredetű táplálékot is fogyaszt.

