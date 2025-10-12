október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

A nagy múltú szövetkezet ma már csak az emlékekben él - egykor 360 ember munkahelye volt

Címkék#végkielégítés#háziipari#felszámolás#szövetkezet#csőd

2007-re ért véget az egykor 360 embert foglalkoztatott neves helyi cég kálváriája Makón, akkor fizették ki az utolsó megmaradt dolgozókat. A Háziipari Szövetkezet jogutódját felszámolták, épületegyüttesét értékesítették.

Szabó Imre

Az 1951-ben alapított makói Háziipari Szövetkezet egykor nagyon sok embernek adott munkát, fénykorában 360 embert foglalkoztatott. A jogutódjaként működött cég a kétezres évek elején speciális védőkesztyűket készített a gumiipar számára, valamint hálóköntösöket, szabadidőruhákat – főként nyugati megrendelésre. Végül mindenekelőtt a könnyűipar általános válsága miatt került nehéz helyzetbe: nem tudták állni a versenyt az olcsón dolgozó távol-keleti konkurenciával, ráadásul addigra telephelyük is túlméretezetté, kihasználhatatlanná és drágává vált.

háziipari szövetkezet
A Háziipari Szövetkezet egykori épületegyüttesének Gőzmalom utca felőli oldala. Fotó: Szabó Imre

A Háziipari Szövetkezet ma már csak emlék

Mint annak idején megírtuk, a cégvezetés azért kezdeményezett végelszámolási eljárást, mert nem akarta megvárni a csődöt. Úgy gondolták, a társaság vagyonából mind az üzleti partnereket, mind a dolgozókat ki lehet fizetni. Ez a várakozás azonban nem teljesült: a végelszámolás felszámolásba fordult, az addigra megfogyatkozott, mintegy ötven fős alkalmazotti kollektívának pedig mintegy két és fél évet kellett várnia, mire 2007 tavaszára – nem a 2 ezer négyzetméteres, 1700 négyzetméternyi beépített területtel rendelkező üzemépület-együttes értékesítéséből, hanem az állami bérgarancia alapból – megkapták végkielégítésüket. A dolgozók közt összesen 7 milliót osztottak szét. 

Az épületek ma sem állnak üresen 

A Szegedi utcai ingatlan egyébként 25 millióért talált gazdára, egy mezőgazdasági profilú vállalkozás vette meg. Először bútorüzlet működött benne. Ez már nincs meg, de az épületeket jelenleg is hasznosítják: üzletek, edzőtermek és tetoválószalon működik bennük – többek között. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu