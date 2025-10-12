A nagy múltú szövetkezet ma már csak az emlékekben él - egykor 360 ember munkahelye volt

Az 1951-ben alapított makói Háziipari Szövetkezet egykor nagyon sok embernek adott munkát, fénykorában 360 embert foglalkoztatott. A jogutódjaként működött cég a kétezres évek elején speciális védőkesztyűket készített a gumiipar számára, valamint hálóköntösöket, szabadidőruhákat – főként nyugati megrendelésre. Végül mindenekelőtt a könnyűipar általános válsága miatt került nehéz helyzetbe: nem tudták állni a versenyt az olcsón dolgozó távol-keleti konkurenciával, ráadásul addigra telephelyük is túlméretezetté, kihasználhatatlanná és drágává vált.

A Háziipari Szövetkezet egykori épületegyüttesének Gőzmalom utca felőli oldala. Fotó: Szabó Imre

A Háziipari Szövetkezet ma már csak emlék

Mint annak idején megírtuk, a cégvezetés azért kezdeményezett végelszámolási eljárást, mert nem akarta megvárni a csődöt. Úgy gondolták, a társaság vagyonából mind az üzleti partnereket, mind a dolgozókat ki lehet fizetni. Ez a várakozás azonban nem teljesült: a végelszámolás felszámolásba fordult, az addigra megfogyatkozott, mintegy ötven fős alkalmazotti kollektívának pedig mintegy két és fél évet kellett várnia, mire 2007 tavaszára – nem a 2 ezer négyzetméteres, 1700 négyzetméternyi beépített területtel rendelkező üzemépület-együttes értékesítéséből, hanem az állami bérgarancia alapból – megkapták végkielégítésüket. A dolgozók közt összesen 7 milliót osztottak szét.

Az épületek ma sem állnak üresen

A Szegedi utcai ingatlan egyébként 25 millióért talált gazdára, egy mezőgazdasági profilú vállalkozás vette meg. Először bútorüzlet működött benne. Ez már nincs meg, de az épületeket jelenleg is hasznosítják: üzletek, edzőtermek és tetoválószalon működik bennük – többek között.