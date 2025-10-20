Helyreigazító közlemény

2025. 10.17. napján megjelent „Nem mindennapi élmény vár Szegeden – nyílt nap a repülés szerelmeseinek” című cikkünkben a valóságnak nem megfelelő információkat közöltünk. A 2025. október 25–26. napján megrendezésre kerülő esemény kizárólag az RV Air Kft. Pilótaképző szervezet által létrehozott nem nyilvános és regisztrációhoz kötött rendezvény, amelyhez sem a Szegedi Repülőtér, sem a Szegedi Közlekedési Kft. nem kapcsolódik, az esemény szervezésében, lebonyolításában, illetve annak bármely részében nem vesznek részt. Az esemény célja a pilótaképző szervezet részére jövendőbeli növendékek toborzása, amely egy nyílt nap keretében valósul meg.