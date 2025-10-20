október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyreigazítás

2 órája

Helyreigazító közlemény

Címkék#RV Air Kft Pilótaképző#regisztráció#rendezvény

Helyreigazítás.

Delmagyar.hu

2025. 10.17. napján megjelent „Nem mindennapi élmény vár Szegeden – nyílt nap a repülés szerelmeseinek” című cikkünkben a valóságnak nem megfelelő információkat közöltünk. A 2025. október 25–26. napján megrendezésre kerülő esemény kizárólag az RV Air Kft. Pilótaképző szervezet által létrehozott nem nyilvános és regisztrációhoz kötött rendezvény, amelyhez sem a Szegedi Repülőtér, sem a Szegedi Közlekedési Kft. nem kapcsolódik, az esemény szervezésében, lebonyolításában, illetve annak bármely részében nem vesznek részt. Az esemény célja a pilótaképző szervezet részére jövendőbeli növendékek toborzása, amely egy nyílt nap keretében valósul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu