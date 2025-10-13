Napelemmel, új játszótérrel és csoportszobával bővül a Hétszínvirág óvoda

Az Óvodai humán infrastruktúra-fejlesztés a kisteleki Hétszínvirág óvodában című pályázatnak köszönhetően új csoportszobával bővül a Hétszínvirág Óvoda. A Hétszínvirág Óvoda infrastruktúra bővítése 168 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.

A Hétszínvirág Óvoda infrastruktúra fejlesztése 2028 májusára valósulhat meg. Ilusztráció: Shutterstock

A Hétszínvirág Óvoda infrastruktúrája

A cél, hogy a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodva bővüljenek az óvodai férőhelyek a járási székhelyen. A fejlesztés eredményeként a Hétszínvirág Óvoda egy új csoportszobával, annak mosdójával, öltözőjével egészül ki, amelyhez kapcsolódóan a szükséges bútorokat, játékokat és fejlesztőeszközöket is megvásárolják.

Az óvoda régi épületébe légkondicionálókat szerelnek fel, melyek energiaellátását majd napelem biztosítja. Az óvoda udvarára új játszótéri elemek is kerülnek.

Határidő

A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, és hozzájárul a helyi közösség életminőségének javításához, valamint a kisgyermekes családok mindennapjainak támogatásához. A projekt kedvezményezettje a kisteleki önkormányzat, várható befejezése 2028. május 31.