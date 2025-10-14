Mártély gyászol: elhunyt a falu szeretett óvó nénije

Hízó Tiborné 1969 és 1993 között nemzedékek sorát nevelte szeretettel, odaadással és hivatástudattal.

Hízó Tiborné 1969 és 1993 között nevelte a mártélyi gyermekeket. Fotó forrása: Ambrus István Facebook oldala

Nemzedékek emlékeznek hálával Hízó Tibornéra

Nevéhez számtalan eredmény fűződik, többek között az óvoda megújítása, hagyományainak megteremtése, és mindaz a gondoskodás, amelyet oly sok gyermek és család őriz hálával még ma is – adta hírül a szomorú hírt Ambrus István, Mártély polgármestere.

Mosolyok őrzik emlékét

Hízó Tiborné munkáját miniszteri elismerések is fémjelezték, de a legnagyobb jutalma mégis a sok gyermekmosoly volt, amelyekkel az óvodások díjazták a szeretett óvó nénit.