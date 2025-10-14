2 órája
Mártély gyászol: elhunyt a falu szeretett óvó nénije
Mártély egykori szeretett óvó nénijétől és óvodavezetőjétől búcsúzik a település.
Hízó Tiborné 1969 és 1993 között nemzedékek sorát nevelte szeretettel, odaadással és hivatástudattal.
Nemzedékek emlékeznek hálával Hízó Tibornéra
Nevéhez számtalan eredmény fűződik, többek között az óvoda megújítása, hagyományainak megteremtése, és mindaz a gondoskodás, amelyet oly sok gyermek és család őriz hálával még ma is – adta hírül a szomorú hírt Ambrus István, Mártély polgármestere.
Mosolyok őrzik emlékét
Hízó Tiborné munkáját miniszteri elismerések is fémjelezték, de a legnagyobb jutalma mégis a sok gyermekmosoly volt, amelyekkel az óvodások díjazták a szeretett óvó nénit.
