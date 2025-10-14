október 14., kedd

Helén névnap

16°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

41 perce

Mártély gyászol: elhunyt a falu szeretett óvó nénije

Címkék#Ambrus István#Mártély#gyász

Mártély egykori szeretett óvó nénijétől és óvodavezetőjétől búcsúzik a település.

Kovács Erika

Hízó Tiborné 1969 és 1993 között nemzedékek sorát nevelte szeretettel, odaadással és hivatástudattal. 

elhunyt Hízó Tiborné
Hízó Tiborné 1969 és 1993 között nevelte a mártélyi gyermekeket. Fotó forrása: Ambrus István Facebook oldala

Nemzedékek emlékeznek hálával Hízó Tibornéra

Nevéhez számtalan eredmény fűződik, többek között az óvoda megújítása, hagyományainak megteremtése, és mindaz a gondoskodás, amelyet oly sok gyermek és család őriz hálával még ma is – adta hírül a szomorú hírt Ambrus István, Mártély polgármestere.

Mosolyok őrzik emlékét

Hízó Tiborné munkáját miniszteri elismerések is fémjelezték, de a legnagyobb jutalma mégis a sok gyermekmosoly volt, amelyekkel az óvodások díjazták a szeretett óvó nénit.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu