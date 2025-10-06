október 6., hétfő

Így emlékezett Hódmezővásárhely

4 órája

Százhetvenhat éve történt a tragédia, amire ma is minden magyar emlékezik

Címkék#hódmezővásárhely#Márki-Zay Péter#aradi vértanúk

A tizenhárom aradi vértanú nevének felsorolásával kezdődött Hódmezővásárhelyen október 6-án délelőtt az önkormányzat emlékünnepsége aminek a végén megkoszorúzták a Kossuth téren lévő emlékművet. Azokra a hősökre emlékeztek, akik 176 évvel ezelőtt az életüket adták Magyarországért.

Kovács Erika

A kivégzett aradi hősök Magyarországért haltak meg, de a nevük örökké fennmarad a történelemkönyvek lapjain. 

A hősökre emlékeztek
Az emlékünnepség végén koszorút helyeztek el a hősök emlékére a ’48-as emlékműnél. Fotó: Kovács Erika

Hősök, akik az életüket áldozták

– Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Knézich Károly, Kiss Ernő, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweider József, Török Ignác, Vécsey Károly, és Damjanich Lajos. Ők a 13 aradi vértanú és Magyarország mártírhalált halt miniszterelnöke, akik 176 évvel ezelőtt, ezen a napon az életüket áldozták a hazáért – mondta emlékbeszédében Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Kiemelte, voltak, akiket golyó- másokat kötél által végeztek ki.

Damjanich kezét csókolta meg

– Csak hármójuknak engedték meg, hogy a feleségük meglátogassa őket az utolsó óráikban, a többiek maguk készültek a halála. Vécsey Károly volt az utolsó, akit kivégeztek. Ő már nem tudott kitől elbúcsúzni, ezért a már kivégzett Damjanich Lajos kezét csókolta meg. Damjanichról, aki szerb ortodox vallású volt, tudjuk, hogy magyarként kívánt meghalni, ezért az utolsó gyónáskor katolicizálták. A 13 aradi tábornok közül egyébként mindössze négyen voltak magyar származásúak - említette meg a polgármester. 

Fotó: Kovács Erika

Szabadságharcot vívtak

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, valamennyien hősök voltak, akik vállalták a halált Magyarországért, a hazájukért, vagy választott hazájukért, miután szabadságharcot vívtak a sajtószabadságért, Magyarország függetlenségéért, önállóságáért, a polgári értékekért. Az idegen érdekekkel szemben a magyar érdekeket képviselték.

– Meghaltak, de a nevük a történelemkönyvek lapjain örökké élni foga – mondta Márki-Zay Péter.

 

