Ügyészség

25 perce

Illegálisan gyűjtötte be a hulladékot, amit szabálytalanul tanyák közelében helyezett el

Engedély nélkül szállított hulladékot egy szegedi férfi, aki a gyűjtött szemetet végül tanyák közelében rakta le. Az ügyészség vádat emelt ellene.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki két éve pénzért szállított el hulladékot anélkül, hogy erre engedéllyel rendelkezett volna.

hulladék
A hulladékot illegálisan helyezett el. Gotó: Magyarország Ügyészsége

Illegálisan rengeteg hulladékot helyezett el

A vádirat szerint a férfi egy közösségi oldalon hirdette hulladékszállítási szolgáltatását, noha a jogszabályok által előírt engedélyekkel nem bírt. Egy megbízás során egy szegedi telephelyről autóbontási és szerelési hulladékot vett át, amelyet – a kötelezően kijelölt hulladékudvar helyett – két tanya közelében rakott le. A hatóság szerint másoktól is begyűjtött hulladékot így helyezett el jogsértően, összesen legalább nyolc utánfutónyi mennyiségben.

A vádlott ellen a járási ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat, ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt majd. 

