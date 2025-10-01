október 1., szerda

Veszély

1 órája

Az utolsó pillanatban menekült meg a szegedi utazási iroda csoportja a hurrikán elől

Címkék#hurrikán#utazási iroda#Szeged

Komoly veszélyben volt egy szegedi utazási iroda csoportja múlt héten. A Gabrielle hurrikán elől az utolsó pillanatban menekítették ki őket az Azori-szigetekről.

Timár Kriszta

Múlt hét pénteken lecsapott a Gabrielle névre keresztelt hurrikán a Portugáliához tartozó Azori-szigetekre. A kedvelt Atlanti-óceáni turistacélpont mintegy 1500 kilométerre nyugatra található a szárazföldtől, 250 ezren lakják. A portugál hatóságok már előre figyelmeztettek mindenkit – beleértve a szigeteken tartózkodó külföldieket is –, hogy a vihar veszélyesnek tűnik. 

hurrikán
A szegedi utazási iroda csoportja még időben elmenekült a hurrikán elől. Fotó: Proko Travel

Szegedi utazási iroda csoportja is a helyszínen volt

A szegedi székhelyű Proko Travel egy héttel korábban vitt csoportot a szigetekre. A kint élő idegenvezető már akkor tudta, hogy a csoport ott lesz még, amikor a hatalmas vihar lecsap, jelezte is, hogy a természet most nem a szokásos, barátságos arcát mutatja. Az első napra tervezett bálnalest még megtartották, hazafele azonban már viharba került a csoport hajója. 

– Lehetett érezni: valami közeledik – írták a kalandos hétről készült blogbejegyzésben

A második napon, Biscoitasban már 5 méteres hullámokat láttak ott, ahol mindig nyugodt szokott lenni a tenger. Éppen ezért folyamatosan figyelték az időjárás előrejelzéseket, hogy lépni tudjanak időben az utasok védelme érdekében, ha szükséges. Mindenképp aggodalomra adott okot, hogy az 5-ös skálán 4-es erősségűnek titulálták a hurrikánt, mely 200-250 km / órás sebességű szélvihart jelzett előre. Szeptember 24-én így megszületett a döntés: a csoport biztonsága érdekében korábban haza kell térni, mint ahogy lecsap a hurrikán.

Egy teljes csoportnak kellett repülőjáratot találni

Prónay Bence ügyvezető és a munkatársak versenyt futottak az idővel, hogy találjanak egy olyan járatot, amelyre még felfér a teljes csoport és el tudnak menekülni a hurrikán előtt.

– A repülőjegyek korábbi időpontra történő átrakása ilyen esetekben nem éppen sétagalopp. Csoportunknak egy akkor még érvényes, nem lemondott gépre volt nem módosítható jegye. Ilyenkor jön jól, hogy utazási iroda áll a háttérben, megfelelő szakmai kapcsolatokkal. A TAP portugál légitársaságnál lévő repülős kapcsolattartónk közvetlenül a lisszaboni központtal vette fel a kapcsolatot. Kérésünkre írt a kinti döntéshozó vezetőnek, így tudtuk elintézni, hogy csoportunk repjegyeit módosítsák egy másik járatra – idézték fel a szervezés legbonyolultabb részét a blogbejegyzésben. Emellett a 23 fős csoportnak egy biztonságos négycsillagos hotelben szállást is foglaltak.

Az utolsó pillanatban menekültek el a hurrikán elől

Mire a csoport kiért az új járatához, már nem csak az összes pénteki, de a szombati Terceira – Lisszabon járatokat is „lezárt” státuszba helyezték, új foglalásokat nem fogadnak be rájuk. Ez azt jelenti, hogy a járatokat még nem törölték, de bizonytalanná vált az indításuk. Ha csoport a szigeten marad, azt a járatot is lekéste volna, amelyikkel Lisszabonból tartott volna Budapestre.

A 4-es erősségű hurrikán végül némileg veszítve erejéből trópusi ciklonként érte el az Azori-szigeteket szeptember 25-én este. A csoport eredeti szálláshelyéül szolgáló hotel mellett 180 km/órás szelet mértek, a part mentén pedig többemeletes hullámok csaptak fel. Az özönvízszerű esőzéssel érkező vihar komoly károkat okozott. Ha ottragadnak, ezeknek lettek volna kitéve. Így azonban mindenki biztonságban hazaért, mielőtt a természet erejét testközelből kellett volna megtapasztalniuk.

 

 

