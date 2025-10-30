október 30., csütörtök

Emlékezés

Két évtizede hunyt el a máig tisztelt polgármester – együtt emlékezett róla két falu

Címkék#polgármester#megemlékezés#elhunyt

Barlai József Óföldeák első szabadon választott polgármestere volt, akit a helybeliek aztán még háromszor tiszteltek meg bizalmukkal. A húsz éve elhunyt polgármester tiszteletére az egymással szomszédos Óföldeák és Földeák képviselő-testülete csütörtökön közös emlékülést tartott az óföldeáki községházán.

Szabó Imre

– Azok az óföldeákiak, akik ismerhették őt, kivétel nélkül jó szívvel emlékeznek rá – mondta elődjéről Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere. A húsz éve elhunyt polgármesterről, Barlai Józsefről azt mondta, egyaránt szót értett a fiatalokkal és az idősekkel. Számára az volt a fontos, hogy a település élhető, biztonságos legyen – ahogy ő fogalmazott, a nyugalom szigete. Szívügyének tekintette a Návay-család hagyatékát, a kúria felújítását, az erődtemplom feltárását és hogy a faluban újra szóljon a harangszó. Simonné összegzése szerint olyan úton indította el a falut, amit mai utódai is követnek.

húsz éve elhunyt polgármesterre emlékeztek
A húsz éve elhunyt polgármester emlékjelénél Földeák és Óföldeák vezetői. Fotó: Szabó Imre

1985-től vezette a falut valamilyen formában

Barlai József 1985-től a közös községi tanács óföldeáki kirendeltség-vezetőjeként, 1988-tól pedig községi elöljáróként intézte a falu ügyeit. A rendszerváltás utáni első szabad választás alkalmával ő lett a polgármester, majd ezt követően még három választás során szavaztak neki bizalmat. Tisztségéről 2004-ben, megromlott egészsége miatt volt kénytelen lemondani.

A húsz éve elhunyt polgármester emlékezete

Simonné azt mondta, az elhunyt polgármesterről halálának évfordulóján minden évben megemlékeznek: a községháza előtt található a tiszteletére állított emlékjel, ahol koszorúznak. Idén az egymással szomszédos, történelmileg összetartozó Földeák és Óföldeák vezetői tisztelegtek, mécseseket is kihelyeztek a testületek közös emlékülését követően. A községházánál tartott szerény, bensőséges megemlékezést követően a résztvevők nyughelyét is felkeresték a helyi temetőben.

