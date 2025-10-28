október 28., kedd

Trónváltás

44 perce

A Báthory lett idén a legjobb szegedi középiskola

Trónfosztás történt Szegeden, már nem a Radnóti a legjobb gimnázium a kedden megjelent tematikus kiadvány szerint. A HVG Középiskolai rangsora alapján a SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola az ország 32. legjobb középiskolája, a Radnóti pedig a 37. helyen végzett.

Timár Kriszta

Hatalmas meglepetést okozott a HVG középiskolai rangsora, melynek kiadványa kedden reggel jelent meg az újságosoknál. Az immár 13. alkalommal összeállított lista történetében először fordult elő, hogy Csongrád-Csanád vármegyében nem a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium lett a legjobb. Az intézmény tavalyi 32. helyéről a 37. helyre csúszott vissza, ez azonban nem jelent túl nagy különbséget az előző évek teljesítményéhez képest: a szerkesztők is hangsúlyozzák, hogy minimális eltérések döntenek csak a helyezésekről.

A HVG középiskolai rangsor élén a Báthory végzett
A HVG középiskolai rangsor szerint idén a Báthory lett Szeged legjobb gimnáziuma, megelőzve a Radnótit. Fotó: DM

Ugyanakkor az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola látványos javulást mutatott egyetlen év alatt: az eddig folyamatosan a toplista második felében szereplő iskola tavalyhoz és az eddigi átlaghoz képest 29 helyet javítva a 32. helyre repült fel, megelőzve ezzel a Radnótit. Trónfosztás történt tehát Szegeden: most a Báthory a vármegye legjobb gimnáziuma.

A Báthory magyarból javult leglátványosabban, a Radnóti matematikából a legkiemelkedőbb

A kiadványból az is kiderül, hogy a kompetenciamérések és érettségi tárgyak eredményeit tekintve melyik iskola hol áll az országos listán. Az egyetemi gyakorló diákjai tavaly szövegértés-kompetenciában voltak a legerősebbek, ebben a kategóriában a 39. helyet szerezték meg; érettségi tárgyak közül pedig matematikából, amelyből a 43. helyre sorolták iskolájukat.

Ehhez képest idén a magyar érettségi lett a zászlóshajó – pont az, amiből az elmúlt két évben a legrosszabbul teljesítettek. A tavalyi 133. helyhez képest az ország 23. legjobb eredményét produkálták az érettségizők ebből a tárgyból. A kompetenciaméréseken szintén kiválóan teljesítettek a tizedikesek: matematikából 32., magyarból 41. helyen végeztek. A leggyengébb eredmény a történelemérettségin született, abból az ország 77. legjobb teljesítményét nyújtották az itteni diákok. A Báthory egyébként az egyetemi fenntartók iskoláinak rangsorában országosan a hatodik legjobb lett.

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákjai a kompetenciaméréseken szerepeltek kiemelkedően. Szövegértésből 23., matematikából a 28. legjobb eredményt produkálták az országban. Érettségi tárgyak közül a matematika volt a legsikeresebb, abból a 25. helyre húzták fel iskolájukat. A legrosszabb teljesítményt az idegen nyelvi érettségin nyújtották, azon a 108. helyet szerezték meg.

Ugyanakkor a természettudományi kompetenciamérés alapján a 15. legjobb gimnázium az országban, az OKTV-ken elért eredmények alapján pedig több tantárgyból is az országos élmezőnyben szerepel: kémiából 4., fizikából, matematikából és biológiából pedig az ország 2. legeredményesebb felkészítő műhelye.

A HVG középiskolai rangsorát a budapesti Radnóti vezeti

Ami az országos listavezetőket illeti, a legjobb gimnázium Magyarországon idén a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium lett. A második az V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, a harmadik az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium lett. A legjobb vidéki középiskola a veszprémi Lovassy László Gimnázium. Az országos lista a 2024-es kompetenciamérések, érettségi és felvételi eredmények alapján készült el, az akkor tizedikes, illetve érettségiző diákok teljesítményét mutatja.

