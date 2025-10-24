Érdemes felkészülni, két napig nem lesz víz ezen a vármegyei településen

Az Alföldvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2025. október 27-én és 28-án fertőtlenítési és karbantartási munkálatok miatt ideiglenes vízhiány várható Mórahalmon.

Karbantartási munkálatokat végez az Alföldvíz Mórahalmon, ezért ideiglenes vízhiány lesz a városban. Illusztráció: Shutterstock

Ideiglenes vízhiány Mórahalmon

A tájékoztatás szerint mindkét napon 9 és 15 óra között a település teljes területén nyomáscsökkenés, valamint akár 1-2 órás vízhiány is előfordulhat. A szolgáltató kéri a lakosokat, hogy ebben az időszakban ne használjanak vízmelegítőket, kazánokat vagy mosógépeket, mivel a vízellátás ingadozása károsíthatja ezek működését.

Mikor áll helyre a szolgáltatás?

A munkálatok befejezése október 28-án, 15 órára várható, ezt követően a vízellátás ismét zavartalanul működik. Az Alföldvíz Zrt. megértést és türelmet kér az esetleges kellemetlenségek miatt, és javasolja, hogy a lakosok előzetesen gondoskodjanak elegendő vízkészletről a karbantartás idejére. További információ a szolgáltató weboldalán érhető el: www.alfoldviz.hu