Majdnem száz év bölcsessége és kitartása: így köszöntötték Ásotthalom két legidősebb lakóját

Az idősek napi ünnepségen köszöntötték Ásotthalom legidősebb lakóit: Papp Istvánné Dörmő Juliannát és Miklós Istvánt. Az eseményen Papp Renáta polgármester és Toroczkai László országgyűlési képviselő adták át a település elismerését és jókívánságait.

Az idősek napi ünnepségen a nagyközség vezetői és lakói fejezték ki tiszteletüket Ásotthalom legidősebb lakói előtt. Fotó: Ásotthalom Nagyközség Facebook-oldala

A legidősebb lakók köszöntése Ásotthalmon

Ásotthalom legidősebb lakója Papp Istvánné Dörmő Julianna, aki 97 éves. 1928-ban született Ásotthalmon, ahol tanulmányait is végezte. Ötödik gyermekként nőtt fel egy dolgos családban, szülei a becsületre és a munka szeretetére nevelték. Tizenkilenc évesen ment férjhez, egy gyermeke született, akit férje korai halála után egyedül nevelt fel.

Nem ismert akadályt: 25 éven át dolgozott tejbegyűjtőként a Gátsoron, mindig pontosan, szorgalmasan. Egy unoka és két dédunoka büszke rá.

2015 óta az ásotthalmi idősek otthonának lakója. Hitvallása szerint „az ember öregkorára megtanul hálás lenni az apróságokért”.

Miklós István, a község legidősebb férfija

A község legidősebb férfi lakosa Miklós István, aki 92 éves. 1933. november 21-én született Tápén. Munkáséveit Szegeden töltötte, a Sárosi utcai Autójavító és Értékesítő Kft.-nél dolgozott gépkocsivezetőként egészen nyugdíjazásáig.

1980-ban házasodott meg, feleségével közösen nevelték nevelt fiukat, mára két leányunoka büszke nagypapája. 1994-ben költözött Ásotthalomra, több mint harminc éve a község lakója.

Életük a település történetének része

Az ünnepségen Papp Renáta polgármester és Toroczkai László országgyűlési képviselő személyesen köszöntötte a település két legidősebb polgárát.

Mint mondták, ők ketten nem csupán számok a községi nyilvántartásban, életük a település történetének része. Az ő kezük munkája, a szavaik bölcsessége, a példájuk ereje adja meg azt a csendes tartást, ami miatt Ásotthalom mindig otthonos marad.