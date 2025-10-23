Marhapörkölttel és mulatós nótákkal koronázták meg a napot a makói idősotthon lakói

A Maros-menti Idősek otthonában az idősek napi ünnepségen résztvevők többsége egy jó marhapörkölt mellett döntött. A rendezvényen nagyon jól érezték magukat az idősotthon lakói.

Idősek napi ünnepség Makón. Az idősotthon lakói nagyon örültek az óvodások látogatásának. Fotó forrása: Botlik Anita

Az idősotthonnak 115 lakója van

– Természetesen intézményünk is minden évben megünnepli az idősek napját. Egy idősotthonban ez különösen fontos, a rendezvény segíti a lakóinkat, hogy méltósággal és örömmel éljék meg az idős kort a bentlakásos intézményben is. Jelenleg 115 lakónk van, közülük 50-en nagymértékben önállóak, 65-en többnyire fekvők, önmaguk ellátására már kevésbé képesek. A fennjáró lakóink mellett, akik ki tudtak ülni a kerekesszékbe, örömmel vettek részt a programon. Szerettük volna, ha az ágyhoz kötött lakóink sem maradna ki a műsorból. Van egy saját hangosító rendszerünk, így ők ezen keresztül hallgatták a programot – tudtuk meg Botlik Anitától, a intézmény vezetőjétől.

Fotó forrása: Botlik Anita

Óvodások adtak műsort az idősek napi ünnepségen

A Maros-menti Idősek Otthona meghívta a hozzátartozókat is. Ezen a napon az Erdélyi Püspök utcai Óvoda műsorral és kis ajándékokkal kedveskedett a lakóknak és a vendégeknek.

Táncos mulatsággal zárták a napot

A menü is ünnepi volt, a lakó kérésére a konyha marhapörköltet főzött nokedlivel és savanyúsággal, utána pedig süteménnyel is kedveskedtek az időseknek. Ebéd után zenés, táncos mulatsággal zárták a programot, régi nagy slágerekre, mulatós nótákra lehetett ropni a táncot, vagy csak dúdolgatni a dallamokat.