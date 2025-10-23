37 perce
Marhapörkölttel és mulatós nótákkal koronázták meg a napot a makói idősotthon lakói
A Maros-menti Idősek otthonában idősek napi ünnepséget tartottak október 22-én szerdán. A lakókhoz ellátogattak az óvodások, a konyhán pedig azt az ételt főzték meg, amit az idősotthon lakói kértek.
A Maros-menti Idősek otthonában az idősek napi ünnepségen résztvevők többsége egy jó marhapörkölt mellett döntött. A rendezvényen nagyon jól érezték magukat az idősotthon lakói.
Az idősotthonnak 115 lakója van
– Természetesen intézményünk is minden évben megünnepli az idősek napját. Egy idősotthonban ez különösen fontos, a rendezvény segíti a lakóinkat, hogy méltósággal és örömmel éljék meg az idős kort a bentlakásos intézményben is. Jelenleg 115 lakónk van, közülük 50-en nagymértékben önállóak, 65-en többnyire fekvők, önmaguk ellátására már kevésbé képesek. A fennjáró lakóink mellett, akik ki tudtak ülni a kerekesszékbe, örömmel vettek részt a programon. Szerettük volna, ha az ágyhoz kötött lakóink sem maradna ki a műsorból. Van egy saját hangosító rendszerünk, így ők ezen keresztül hallgatták a programot – tudtuk meg Botlik Anitától, a intézmény vezetőjétől.
Óvodások adtak műsort az idősek napi ünnepségen
A Maros-menti Idősek Otthona meghívta a hozzátartozókat is. Ezen a napon az Erdélyi Püspök utcai Óvoda műsorral és kis ajándékokkal kedveskedett a lakóknak és a vendégeknek.
Táncos mulatsággal zárták a napot
A menü is ünnepi volt, a lakó kérésére a konyha marhapörköltet főzött nokedlivel és savanyúsággal, utána pedig süteménnyel is kedveskedtek az időseknek. Ebéd után zenés, táncos mulatsággal zárták a programot, régi nagy slágerekre, mulatós nótákra lehetett ropni a táncot, vagy csak dúdolgatni a dallamokat.
