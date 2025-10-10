Négy iskola diákjai járnak ide: Ifjú huszárok a nyeregben Mórahalmon

Új, különleges program indult Mórahalmon: a Futó-Dobó Lovasközpontban szeptember közepén elrajtolt az Ifjú huszár program, amely a Honvédelmi Minisztérium támogatásával valósul meg.

Az ifjú huszár program résztvevői Mórahalmon a lovaglás és a huszár hagyományok alapjaival ismerkednek. Illusztráció: Shutterstock

Elrajtolt az Ifjú huszár program Futó-Dobó Lovasközpontban

A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok testközelből ismerkedjenek meg a huszár hagyományokkal, a lovakkal és a lovaglás alapjaival – tudtuk meg Kis Arankától, a központ vezetőjétől, aki a Móranet-TV-nek adott interjút. – A programban a gyerekek megismerkedhetnek a huszár hagyományokkal, megtanulnak lovagolni, és mindent elsajátítanak, ami a lóval való bánásmódhoz tartozik: az etetéstől az ápoláson át egészen az anatómiai ismeretekig. Sokan érdeklődtek, ezért úgy döntöttünk, mi is elindítjuk a programot Mórahalmon – mondta.

Négy iskola diákjai tanulnak Mórahalmon

Korábban Hódmezővásárhelyen indult hasonló program nagy sikerrel. A mórahalmi helyszínre négy iskola diákjai járnak rendszeresen: Szegedről a baptista iskola és a móravárosi szakképző, Mórahalomról a Tóth János Szakközépiskola, valamint Ásotthalomról a Bedő Albert erdészeti iskola. A csoportok délutánonként kétórás elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt.

Honvédelmi nevelés és a hagyományőrzés

A kezdeményezés országos szinten is egyre népszerűbb. Mint azt a honvedelem.hu korábban írta, Hódmezővásárhelyen sikerrel fut az Ifjú huszár program, ahol a fiatalok fegyver- és lovasbemutatókon keresztül ismerkednek meg a huszárok világával. A képzés hosszú távon a honvédelmi nevelés és a hagyományőrzés egyik fontos pillére lehet. Mórahalmon az első tanév június közepéig tart, de már most tervben van a folytatás. A szervezők célja, hogy az ifjú résztvevők a tanév végére ne csak biztosan üljenek a nyeregben, hanem a magyar huszárság szellemiségét is magukénak érezzék.