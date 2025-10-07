október 7., kedd

Meglepő magyarázat

1 órája

Nem minden imádkozó sáska az, aminek látszik – szakember árulta el, miért

Címkék#rovar#szakember#imádkozó sáska

Népszerűnek bizonyult az imádkozó sáskák nagy számú megjelenéséről szóló cikkünk: nagyon sok olvasónk osztotta meg fotóját, illetve élményeit a különleges megjelenésű rovarral kapcsolatban. Egy szakember pedig érdekes adalékokkal egészítette ki cikkünket – imádkozó sáskából ugyanis vidékünkön nemcsak az él, amit más néven ájtatos manónak hívunk.

Szabó Imre

Nagyon sok fotót, pár soros élménybeszámolót kaptunk annak nyomán, hogy a napokban az imádkozó sáskákról írtuk. A delmagyar.hu Facebook-oldalán megosztott cikkhez, illetve videóhoz hozzászólva fotókat osztottak meg olvasóink a különleges megjelenésű rovarról, amint például kerítés tetején, kertkapu rései közé csavart újságon, ablakpárkányon, kerékpár kosarán időzik. Némelyik példány – úgy tűnt – kifejezetten élvezi a fotózást, pózol. Láttunk olyan képet, ahol valakinek a vállán ült az imádkozó sáska, egy másikon meg mintha beszélgetne egy emberrel – meg is jegyezte egy hozzászóló, hogy ehhez nem lenne bátorsága. Azt is lencsevégre kapták, ahogy egy kerékpár kormányán ül; a fényképész alá írta: így utazunk!

imádkozó sáska
Imádkozó sáska pillant a kamerába. Olvasói fotó

Nemcsak ájtatos manók élnek mifelénk

A cikket olvasva egy szakember is megkeresett bennünket. Lajtár Lili domaszéki biológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a cikkünkben fotón és videón megörökített imádkozó sáska nem az őshonos, más néven ájtatos manóként ismert rovar, hanem a vidékünkön 2019-ben megjelent idegenhonos óriás ázsiai imádkozó sáska. Laikusok ezt persze nyilván nem feltétlenül veszik észre, hiszen a kettő nagyon hasonlít egymásra. Bár az ázsiai termetesebb a hazainál, a lapunkban szereplő példány egy kisebb termetű egyed volt – ugyanakkor, mondta a szakember, az alapján megkülönböztethető így is, hogy kifejlett korban a szárnyain két fehér folt látható.

Nem minden imádkozó sáska irtja a poloskát 

Az ázsiai imádkozó sáskával egyébként, és ezt a személyes tapasztalatok, illetve a cikkünk nyomán érkezett fotók is tanúsítják, ma már gyakrabban találkozunk, mint az ájtatos manóval, és kettejük közül csak az utóbbi védett. A biológus azt is megemlítette: inkább az ázsiai fajra jellemző, hogy irtja a zöld vándorpoloskákat. És cáfolta a cikkünk nyomán érkezett rengeteg fotó és videó keltette látszatot – valójában nincs invázió, 2023-ban például többen voltak a mostani létszámnál.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

