Sáskák a kertekben, bezárt boltok Szegedeb és jótékonysági főzés a Mátyás téren

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt vasárnap Szegeden és a környező településeken.

Ellepték a kerteket az imádkozó sáskák. Fotó: Shutterstock

Ellepték az imádkozó sáskák a kerteket, most kiderült, mi áll a háttérben

Csak úgy tűnik, hogy több mostanában az ájtatos manó, mint máskor – azért feltűnőbbek, mert most van a kifejlett állatok nászidőszaka. Az ismertebb nevén imádkozó sáska nagy számára abból is lehet következtetni, hogy a Facebookot ellepték a róla készült fotók, videók. Ez a rovar a vándorpoloska egyetlen hazai természetes ellensége!

Sorra húzzák le a rolót Szegeden, egy élet munkája válik semmivé

Nem könnyű. Egy boltbezárás sosem csupán gazdasági döntés, sokkal inkább élethelyzetek, álmok és évtizedes munkák végét jelenti. Szegeden az elmúlt időszakban több kisvállalkozás is kénytelen volt lehúzni a rolót, a tulajdonosok pedig nemcsak üzletüktől, hanem megszokott mindennapjaiktól is búcsút vettek.

Rekordrészvétellel főztek a Mátyás téren a ferences szegénykonyha támogatására

Jótékonysági főzés volt vasárnap a Mátyás tér templom előtti részén. Az eladott ételek, adagok teljes bevételét minden résztvevő a ferences szegénykonyha javára ajánlotta fel, amely már közel 35 éve biztosít rendszeresen egy tál meleg ételt a hajléktalanoknak, a rászorulóknak. Harminc csapat vett részt az eseményen.

A Sztárbox elbulvárosítja-e az ökölvívást? Podcast-ünkben Kokó válaszolt erre

A Délmagyarország podcast vendége ezúttal egy híres boxoló volt. Kovács Kokó Istvánnal Joe Bugnerről, a magyar boxról és magánéletéről is beszélgettünk.

Kis tappancsosok nagy útra készülnek: tizenöt beagle kap új családot októberben

Közösségi napot tartott vasárnap a Beagle Fajtamentés az egyesület Bordányi úti Rehabilitációs Központjában. Vezetője, Lehőcz Róbert Sándor elárulta, októberben tizenöt beagle kerül új gazdához, új családba a telephelyről, helyükre öt-hat érkezik. A közösségi napon tizenöten vettek részt, minden aktuális munkát elvégeztek.