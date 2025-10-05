Ellepték az imádkozó sáskák a kerteket, most kiderült, mi áll a háttérben – videóval

Valósággal ellepi az imádkozó sáska ezekben a napokban a kerteket, udvarokat. Egyik olvasónk nemcsak lefotózta, de videót is készített egy példányról, amint a rá jellemző különös, ringatózó mozgással halad felfelé a háza falán. Olvasónk ezt közösségi oldalán is megosztotta, válaszként pedig ismerőseitől jó néhány hasonló felvételt kapott – ebből következtetett arra, hogy ezek a különleges küllemű rovarok valamiért most nagy számban jelennek meg. Persze, aki nyitott szemmel jár, maga is láthat belőlük úton-útfélen.

Az imádkozó sáska érdekes megjelenésű rovar. Fotó: olvasói fotó

A vándorpoloska természetes ellensége

– Az imádkozó sáskákból látszólag azért van most több a szokásosnál, mert nagyjából mostanra érték el kifejlett kort, és mostanában van a szaporodási időszakuk – mondta ezzel kapcsolatban a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület szakembere, Bojtos Ferenc. Megtudtuk, a más néven ájtatos manóként is ismert rovar egyébként nem különösebben szapora, hiszen a mostanában elhelyezett kokonokban, azaz petetokokban mindössze száz utód növekszik. Ezekre érdemes vigyázni, mint ahogy magukra a rovarokra is, hiszen a kertészkedő ember munkáját segítik: pusztítja a növényekkel táplálkozó rovarokat. Ráadásul a sok kellemetlenséget okozó vándorpoloskának más természetes ellensége hazánkban lényegében nincs.

Egy imádkozó sáska értéke 5 ezer forint

Az imádkozó sáska elnevezés egyébként megtévesztő. Az általában élénkzöld színű, kifejlett korában nemétől függően 4-7 centis rovar – a hímek kisebbek – valójában nem rokona a sáskáknak, sokkal inkább a csótánynak. Egyébként kitűnő vadász, főleg röpképes rovarokat fogyaszt, de megfigyelték azt is, hogy olykor kisebb gyíkokat, madárfiókákat is megtámad. Vigyázni rá azért is kell, mert Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 5 ezer forint egy-egy példánynak.