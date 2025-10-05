október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos szerepük van

1 órája

Ellepték az imádkozó sáskák a kerteket, most kiderült, mi áll a háttérben – videóval

Címkék#vándorpoloska#természetes ellenség#imádkozó sáska

Csak úgy tűnik, hogy több mostanában az ájtatos manó, mint máskor – azért feltűnőbbek, mert most van a kifejlett állatok nászidőszaka. Az ismertebb nevén imádkozó sáska nagy számára abból is lehet következtetni, hogy a Facebookot ellepték a róla készült fotók, videók. Ez a rovar a vándorpoloska egyetlen hazai természetes ellensége!

Szabó Imre

Valósággal ellepi az imádkozó sáska ezekben a napokban a kerteket, udvarokat. Egyik olvasónk nemcsak lefotózta, de videót is készített egy példányról, amint a rá jellemző különös, ringatózó mozgással halad felfelé a háza falán. Olvasónk ezt közösségi oldalán is megosztotta, válaszként pedig ismerőseitől jó néhány hasonló felvételt kapott – ebből következtetett arra, hogy ezek a különleges küllemű rovarok valamiért most nagy számban jelennek meg. Persze, aki nyitott szemmel jár, maga is láthat belőlük úton-útfélen.

imádkozó sáska
Az imádkozó sáska érdekes megjelenésű rovar. Fotó: olvasói fotó

A vándorpoloska természetes ellensége

– Az imádkozó sáskákból látszólag azért van most több a szokásosnál, mert nagyjából mostanra érték el kifejlett kort, és mostanában van a szaporodási időszakuk – mondta ezzel kapcsolatban a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület szakembere, Bojtos Ferenc. Megtudtuk, a más néven ájtatos manóként is ismert rovar egyébként nem különösebben szapora, hiszen a mostanában elhelyezett kokonokban, azaz petetokokban mindössze száz utód növekszik. Ezekre érdemes vigyázni, mint ahogy magukra a rovarokra is, hiszen a kertészkedő ember munkáját segítik: pusztítja a növényekkel táplálkozó rovarokat. Ráadásul a sok kellemetlenséget okozó vándorpoloskának más természetes ellensége hazánkban lényegében nincs.

Egy imádkozó sáska értéke 5 ezer forint

Az imádkozó sáska elnevezés egyébként megtévesztő. Az általában élénkzöld színű, kifejlett korában nemétől függően 4-7 centis rovar – a hímek kisebbek – valójában nem rokona a sáskáknak, sokkal inkább a csótánynak. Egyébként kitűnő vadász, főleg röpképes rovarokat fogyaszt, de megfigyelték azt is, hogy olykor kisebb gyíkokat, madárfiókákat is megtámad. Vigyázni rá azért is kell, mert Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 5 ezer forint egy-egy példánynak.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu