Felvásárlási láz söpört végig Szegeden, a jó lakások pillanatok alatt elkeltek

Izgalmas terület az ingatlanpiac - gyakorlatilag kiszámíthatatlan, mikor mit hoz itt a jövő. Nincs még 20 éve sem, hogy olyan mélyponton volt, mint korábban soha: abban az országban, ahol a legnagyobb kics a magántulajdonú lakás vagy ház, lényegében eladhatatlanok lettek a devizahitellel bedőlt otthonok. Akkora volt a túlkínálat, hogy kis túlzással az ember után vágtak egy lakást, ha csak egy kicsit is érdeklődőbben nézett, zsebében néhány millió forinttal. Most pedig éppen fordítva van: úgy kapkodnak a lakások után, mintha ingyen osztogatnák azokat. Szegeden emiatt lényegében kínálati hiány van. Valami olyasmi, mint gyermekkoromban a banán meg a narancs esetében: csak pult alól, jó kis csúszópénzért lehet hozzájutni egy-egy jó ajánlathoz.

Az ingatlanok ára Szegeden is elszállt. Fotó: DM

Az ingatlanok ára elszállt

Pedig az ingatlanok ára nem egészen mérhető a 80-as évek déligyümölcseihez. Elmebeteg módon túlárazottak lettek a lakások: annyi pénzért, amennyiért 15 éve még családi házat vehettünk volna, most jó, ha egy felújítandó panelt kapunk. Mégis visznek mindent, mint a cukrot - és nem elsősorban hitelből. A családi otthonteremtési programtól első lakásuk megvásárlását remélők újra és újra hoppon maradnak, mert a készpénzes vevők jönnek és ráígérnek ajánlatukra, az eladó pedig csak örül, hogy hamarabb pénzénél van. Így vásároltak fel Szegeden egy hónap alatt szinte minden eladósorban lévő, jó állapotban lévő, kisméretű lakást olyanok, akiknek vélhetőleg erre eddig is lett volna lehetőségük, valamiért mégis csak most aktivizálódtak.

Maradtak a piacon a panellakások, ezekbe tudnak befektetni azok, akiknek ezt a hitelprogramot kitalálták. Csak remélni lehet, hogy lesz olyan fordulat még az ingatlanpiacon, amikor ezzel a befektetéssel is elmondhatják, hogy jól jártak.