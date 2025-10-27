október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szigorítana

33 perce

Ez fájni fog a családoknak! Az óvodásokon spórolna Márki-Zay Péter

Címkék#ingyenes étkezés#szigorítás#óvoda

Márki-Zay Péter megelégelte, hogy Vásárhelyen az óvodások szüleinek 95 százaléka nem fizet a közétkeztetésért. Azt tervezi az önkormányzat, hogy jövedelemigazolást kér a szülőktől. Emellett az ingyen étkező óvodások családjával kifizettetik azt az ebédet, amit nem mondtak le, például ha megbetegedett a gyermek.

Kovács Erika

Hódmezővásárhely polgármestere nem tetszését fejezte ki, hogy az óvodások 95 százaléka ingyen étkező gyermek. Erről az október 22-i közgyűlésen beszélt.

csökkentené az ingyen étkező gyermekek számát
Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter csökkentené az ingyen étkező gyermekek számát, jövedelemnyilatkozatot akar az önkormányzat kérni. Képünk illusztráció. Fotó: Dodó Ferenc  / MW

Márki-Zay Péter sértő kifejezést használt az ingyen étkező bölcsődések szüleire

– A bölcsőde és az óvoda között óriási különbség van a közétkeztetés finanszírozásában. A bölcsődében, mivel az nem nevelési-oktatási, hanem szociális intézmény, kérünk jövedelemnyilatkozatot a szülőktől és csak azok étkezhetnek ingyen, akik arra jogosultak. A Magyar Állam rendkívül nagyvonalúan szabályozta ezt, az önkormányzatok pénztárcájának rovására. Hódmezővásárhelyen például a bölcsődékben a gyermekek 85 százaléka étkezik ingyen – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Ingyen étkező óvodások: lehet, hogy már novemberi ülésen döntenek a szigorításról

A polgármester arról is beszélt, hogy az óvodákban még tovább növekszik az ingyen étkező gyermekek száma, 95 százalék, a szülők ugyanis nem kötelesek a jövedelmüket igazolni.

Hangsúlyozta, Hódmezővásárhely pillanatnyilag több pénzt tesz hozzá a gyermekek étkezéséhez az önkormányzat, mint az állam, vagy a szülők.

– Két változtatást tervezünk bevezetni azért, hogy azok a százmilliók, amiket az önkormányzat gyermekétkeztetésre költ, ne nőjenek az égig. Az egyik, hogy az óvodások szüleitől jövedelemigazolást fogunk kérni, hogy csak azok részesüljenek ingyen étkezésben, akik rászorulók. A másik, hogy az ingyen étkezők esetében, ha a szülők nem mondják le azt az ebédet, amit nem vesznek igénybe az óvodások, mert például lebetegedtek, akkor azt az ebédet a szülőknek ki kell fizetniük, hiába ingyenesen étkező a gyermek – mondta a közgyűlésen Márki-Zay Péter. A tervek szerint ezek a javaslatok már a novemberi közgyűlésen a képviselők elé kerülnek.

Mutatjuk, kiknek jár az ingyenes étkezés

A kormány egyébként a kisgyermekes családokat segíti azzal, hogy széles kör számára tette lehetővé a gyermekek ingyenes bölcsődei és óvodai étkezését. Kiknek jár ez? A három, vagy több gyermeket nevelőknek, a fogyatékkal élő, tartósan beteg gyermekeknek, vagy azoknak, akik olyan családban élnek, ahol fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermeket nevelnek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a nevelésbe vett gyermekeknek. Azon gyermekek is ingyen étkezhetnek a bölcsődékben, óvodákban, akik családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és tb-járulékkal csökkentett összegének 130 százalékát, vagyis 2025-ben a 251 397 forint/főt.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu