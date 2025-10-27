Ez fájni fog a családoknak! Az óvodásokon spórolna Márki-Zay Péter

Hódmezővásárhely polgármestere nem tetszését fejezte ki, hogy az óvodások 95 százaléka ingyen étkező gyermek. Erről az október 22-i közgyűlésen beszélt.

Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter csökkentené az ingyen étkező gyermekek számát, jövedelemnyilatkozatot akar az önkormányzat kérni. Képünk illusztráció. Fotó: Dodó Ferenc / MW

Márki-Zay Péter sértő kifejezést használt az ingyen étkező bölcsődések szüleire

– A bölcsőde és az óvoda között óriási különbség van a közétkeztetés finanszírozásában. A bölcsődében, mivel az nem nevelési-oktatási, hanem szociális intézmény, kérünk jövedelemnyilatkozatot a szülőktől és csak azok étkezhetnek ingyen, akik arra jogosultak. A Magyar Állam rendkívül nagyvonalúan szabályozta ezt, az önkormányzatok pénztárcájának rovására. Hódmezővásárhelyen például a bölcsődékben a gyermekek 85 százaléka étkezik ingyen – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Ingyen étkező óvodások: lehet, hogy már novemberi ülésen döntenek a szigorításról

A polgármester arról is beszélt, hogy az óvodákban még tovább növekszik az ingyen étkező gyermekek száma, 95 százalék, a szülők ugyanis nem kötelesek a jövedelmüket igazolni.

Hangsúlyozta, Hódmezővásárhely pillanatnyilag több pénzt tesz hozzá a gyermekek étkezéséhez az önkormányzat, mint az állam, vagy a szülők.

– Két változtatást tervezünk bevezetni azért, hogy azok a százmilliók, amiket az önkormányzat gyermekétkeztetésre költ, ne nőjenek az égig. Az egyik, hogy az óvodások szüleitől jövedelemigazolást fogunk kérni, hogy csak azok részesüljenek ingyen étkezésben, akik rászorulók. A másik, hogy az ingyen étkezők esetében, ha a szülők nem mondják le azt az ebédet, amit nem vesznek igénybe az óvodások, mert például lebetegedtek, akkor azt az ebédet a szülőknek ki kell fizetniük, hiába ingyenesen étkező a gyermek – mondta a közgyűlésen Márki-Zay Péter. A tervek szerint ezek a javaslatok már a novemberi közgyűlésen a képviselők elé kerülnek.

Mutatjuk, kiknek jár az ingyenes étkezés

A kormány egyébként a kisgyermekes családokat segíti azzal, hogy széles kör számára tette lehetővé a gyermekek ingyenes bölcsődei és óvodai étkezését. Kiknek jár ez? A három, vagy több gyermeket nevelőknek, a fogyatékkal élő, tartósan beteg gyermekeknek, vagy azoknak, akik olyan családban élnek, ahol fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermeket nevelnek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a nevelésbe vett gyermekeknek. Azon gyermekek is ingyen étkezhetnek a bölcsődékben, óvodákban, akik családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és tb-járulékkal csökkentett összegének 130 százalékát, vagyis 2025-ben a 251 397 forint/főt.