Áldás vagy átok? Kiverte a biztosítékot az Instagram új térképe

Az Instagram térkép funkciója hasonlít a Find My iPhone vagy a Snapchat Map térképéhez, azonban nem valós idejű helymegosztásról van szó. Az Instagram térkép csak azokat a helyeket mutatja, amelyeket a felhasználó a sztorijaiban megosztott. Ezek 24 órán keresztül láthatók azok számára, akikkel úgy döntünk, hogy tudatjuk tartózkodási helyünket – olvasható a BAMA cikkében.

Veszélyt jelenthet számunkra az Instagram térképe? Illusztráció: Shutterstock

Sokak óvakodnak az Instagram térképétől

Több szülő aggodalmát fejezte ki az új funkcóval kapcsolatban, az Instagram fejlesztői próbálták ezt észben tartva kialakítani a szolgáltatást.

Ha egy fiatal felhasználó engedélyezi a helymegosztást, a szülők értesítést kaphatnak az alkalmazáson keresztül, feltéve, hogy a szükséges beállításokat aktiválták. Ez a funkció az úgynevezett Family Center része, amelyen belül a szülők nyomon követhetik gyermekük képernyőidejét, követési beállításait és a közösségi tevékenységét is.

Ez az intézkedést segíti azt, hogy a fiatalok felelőtlenül ne osszák meg tartózkodási helyüket idegenekkel.

Közösségépítő hatása is lehet

Az új funkcióról az Instagram vezetője a következőképpen nyilatkozott:

A tartózkodási hely csak akkor lesz megosztva, ha úgy döntesz, hogy megosztod, és ha így teszel, akkor csak egy korlátozott, általad kiválasztott csoport láthatja ezt.

– idézte Adam Mosserit az ABC News.

Adam Mosserit szerint a térkép célja, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsen a felhasználók között. Sokan már kipróbálták az új térképet, de az élmény vegyes érzéseket keltett. Egyesek úgy vélik, ez túllépi a magánélet határait, hiszen bárki láthatja, merre és mikor tartózkodunk az Instagramon.

Sokat utazok a munkám miatt, ezért jó ötletnek találtam, hogy a barátaimmal megoszthatom az ország épp melyik pontján járok. Többen is megosztották velem, de van olyan is, akit zavar a gondolat, hogy lássák merre jár, főleg mert az alkalmazás pontos térképre helyezi. Volt olyan is, akitől figyelmeztető üzenetet kaptam, mert azt hitte nem tudok róla, és aggódott, hogy olyanok is látják ezt, akiknek nem kéne. De megnyugtattam, hogy csak azok látják, akikkel én szívesen megosztom.

– osztotta meg élményeit a BAMA egyik olvasója.