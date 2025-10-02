október 3., péntek

20 órája

Iskolai rangsor, szörnyű tragédia és vandalizmus Szegeden

Címkék#makói kórház#tragédia#vandalizmus#Szeged

Összegyűjtöttük, mi történt csütörtökön Szegeden és a vármegyében: iskola rangsor, tragikus kórháztűz, sportdiadal, cukrászda-toplista, vandalizmus és fesztiválnyitány.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt csütörtökön Szegeden és a vármegye többi településén. 

iskola
Megtudtuk melyik a legjobb iskola a mesterséges intelligencia szerint Szegeden. Fotó: Shutterstock

Ezek a legjobb szegedi általános iskolák a mesterséges intelligencia szerint

Hova érdemes beíratni Szegeden leendő elsős gyermekünket? Melyik a legjobb szegedi iskola? Erről kértük ki a ChatGPT véleményét.

Tragédiával végződött a makói kórház tűz, egy dolgozó életét vesztette

Csütörtök délután tűz ütött ki a makói kórház területén. A tűz az épület kazánháza melletti raktárban keletkezett, amelyet több tűzoltóegység oltott el, azonban tragikus véget ért az eset.

Elképesztő szívvel játszva húzta be a második meccsét is a Szedeák

Két játékosuk is hiányzott. Csupán egyetlen cserével játszva aratott újabb bravúros győzelmet az SZTE-Szedeák, amely kiváló kezdését követően három ponttal győzött a Kaposvár ellen.

Trónfosztás cukrászda fronton? Kommentekben szavazták meg, hogy melyik cuki Szeged kedvence

Tavasz óta alaposan átrendeződött a toplista. A szegediek szerint most egészen máshol található a legjobb cukrászda Szeged városában, mint fél évvel ezelőtt. Hogy ki a győztes, és ez miért akkora meglepetés? Mutatjuk a spontán közönségszavazás eredményét.

Megrongálták a Fekete Házat, vandálok célpontja lett Szeged ikonikus épülete

A város egyik legpatinásabb épülete lett a vandalizmus céltáblája, amely a szegedi nagy árvíz pusztítását is túlélte. A Fekete Ház falát összefirkálták. Mivel műemlék épület, az elkövető akár három év szabadságvesztést is kaphat a graffitiért.

Mintha egy másik világba csöppentünk volna, így kezdődött az egyetemi fesztivál Szeged szívében

Ezernyi szín és forma, lenyűgöző látvány, amely óvodást, felnőttet és nyugdíjast egyaránt elvarázsolt. A fényfestés Szeged szívében olyan volt, mintha egy másik világba csöppentünk volna. Az SZTE Őszi Kulturális Fesztiválja már a nyitányon odatette magát, de még csak most jön a java. Íme a sztárvendégek.

 

