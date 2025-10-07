Kiderült, melyik szegedi iskola a szülők kedvence

Múlt hét végén megkérdeztük a ChatGPT-t, szerinte melyik a legjobb általános iskola. A mesterséges intelligencia a kompetenciamérések alapján készült 2021-es rangsort, illetve az is figyelembe vette, hogy hol érzik magukat legjobban a diákok. Ez alapján két lista is készült, melyeket korábbi cikkünkből böngészhetnek.

Arról, hogy melyik a legjobb iskola, olvasóinknak is van véleménye. Fotó: Shutterstock

Az eredmény sokakat megmozgatott: több mint 100 komment érkezett a témában közösségi oldalunkra, melyekben minden szülő leírta, ő melyik iskolát tartja a legjobbnak. Ezeket a szavazatokat is összesítettük, íme az eredmény.

A szülők új iskolákat is felhelyeztek a legobbak térképére

A legnagyobb szavazóbázist a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tudta megmozgatni, toronymagasan ez az iskola végzett az első helyen. Az intézmény egyébként a ChatGPT rangsorában a második volt. A második helyezett a Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskola lett, a harmadik hely pedig megosztva a szegedi Arany János Általános Iskolának és a dorozsmai Jerney János Általános Iskolának jutott. Az Arany János iskola a kompetencia alapú rangsorban egyébként Szeged 3. legjobb iskolája volt a 2021-es rangsorban, a Kossuth Lajos és a Jerney viszont új szereplők a korábbi listákhoz képest.

Azok közül az iskolák közül, melyek több szavazatot kaptak, a következő blokkban, azaz a képzeletbeli 4. helyen a Gedói Általános Iskola és AMI, a Béke Utcai Általános Iskola, a Kora Iskola és a Szegedi Fekete István Általános Iskola szerepel fej-fej mellett. Szintén többen emlegették még a Karolina, Tabán, Madách, Szikra, Rókusi, Janikovszky Iskolákat, valamint a Szeged International Primary School-t.

A legjobb iskola mindenki számára más

Természetesen sokan hozzátették szavazatukhoz, hogy mindenki a saját iskoláját tudja csak ajánlgatni, több intézményről viszonylag kevés szülőnek van tapasztalata, így ezek a voksok nem tükröznek igazi minősítést. Azt azonban kétségtelenül megmutatják, hogy az adott helyre járó diákok szülei elégedettek vagy nem az adott iskolával.

A nyílt napok egyébként szinte minden iskolában elindultak már. Érdemes minél több esetben személyes tapasztalatot szerezni, illetve azt is figyelembe venni, hogy a gyerek személyiségéhez milyen típusú iskola illik leginkább. Hiszen van, akinek a teljesítményközpontú intézmény a jó, hiszen így tudja a legtöbbet kihozni magából, de olyanok is akadnak, akiket a versenyistálló agyannyom. Számukra biztos, hogy inkább egy családias, kisebb létszámú iskolát érdemes választani. Emellett fontos szempont lehet a gyerek érdeklődési köre, hiszen ez alapján akár a tagozat is jól behatárolható, illetve szempontként mérlegelhető az intézmény fenntartója is. Szegeden állami, alapítványi és egyházi fenntartású, illetve fizetős magánintézmények is működnek, vagyis ez alapján is mindenki megtalálhatja azt, ami leginkább közel áll elképzeléseihez.