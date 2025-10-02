Megújult a József Attila iskola udvara, még szabadtéri sütögetőhelyet is kaptak a diákok – galériával

Az oktatók és diákok tervei alapján újították fel a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola udvarát. A beruházást csütörtökön adták át. Nemes-Nagy Katalin igazgató elárulta, sokszor kérték már a diákok, hogy történjen meg a felújítás, örül, hogy ez végre megvalósulhatott.

A felújított iskola udvar az intézmény közösségi tere is lesz. Fotó: Török János

Az iskola udvar felújítás diákok tervei alapján

Helyet kapott az udvaron többek között egy színpad az iskolai rendezvényeknek, valamint térkőből kialakított óriás sakk és malom, melyekhez a figurákat természetesen a diákok készítették. Az udvar teljesen új borítást kapott a fák gyökerei által összetört, balesetveszélyessé vált beton helyett és új padok is kerültek a területre. Öt darab fedett kiülőt is telepítettek, ahol akár 30 diák is tud egyszerre szabadtéren tanulni. Emellett magasított ágyásokat is készítettek is, melyeket szintén a diákok kértek és ők fogják gondozni benne a növényeket, illetve egy kültéri tűzrakóhely is kialakításra került.

A területet teljes egészében akadálymentesítették is és a beruházás során megvizsgálták az udvaron álló fák egészségét is.