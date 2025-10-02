október 2., csütörtök

Megújult a József Attila iskola udvara, még szabadtéri sütögetőhelyet is kaptak a diákok – galériával

Címkék#felújítás#iskola#beruházás

Beruházást adtak át csütörtökön a József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolában. Megújult az iskola udvar, mely szabadtéri közösségi térként is funkcionál a jövőben.

Timár Kriszta

Az oktatók és diákok tervei alapján újították fel a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola udvarát. A beruházást csütörtökön adták át. Nemes-Nagy Katalin igazgató elárulta, sokszor kérték már a diákok, hogy történjen meg a felújítás, örül, hogy ez végre megvalósulhatott. 

iskola udvar
A felújított iskola udvar az intézmény közösségi tere is lesz. Fotó: Török János

Az iskola udvar felújítás diákok tervei alapján

Helyet kapott az udvaron többek között egy színpad az iskolai rendezvényeknek, valamint térkőből kialakított óriás sakk és malom, melyekhez a figurákat természetesen a diákok készítették. Az udvar teljesen új borítást kapott a fák gyökerei által összetört, balesetveszélyessé vált beton helyett és új padok is kerültek a területre. Öt darab fedett kiülőt is telepítettek, ahol akár 30 diák is tud egyszerre szabadtéren tanulni. Emellett magasított ágyásokat is készítettek is, melyeket szintén a diákok kértek és ők fogják gondozni benne a növényeket, illetve egy kültéri tűzrakóhely is kialakításra került. 

A területet teljes egészében akadálymentesítették is és a beruházás során megvizsgálták az udvaron álló fák egészségét is. 

Megújult a József Attila iskola udvara

Fotók: Török János

Nem csak az udvar újult meg

Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója emlékeztetett: az iskolában korábban megújult a tornaterem, tankonyha épült és a teljes épület energetikai korszerűsítésen esett át. Most újabb beruházással szépült tovább az intézmény 46 millió forintból. Ennek forrását a centrum adta, de az iskola termelte ki felnőttoktatási tevékenységével, ahol évente több száz embernek adnak új szakmát.

A beruházáshoz gratulált Mihálffy Béla önkormányzati képviselő is, aki sok élményt kívánt az iskola új közösségi teréhez. 

 

