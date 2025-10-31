2 órája
Ismert emberek sírjai Szegeden: megnéztük, milyen állapotban várják Halottak napját – galériával
A következő napok az elhunytakról szólnak. A temetőkben azonban sokan nem csak szeretteiket keresik fel, hanem ismert emberek sírjait is. Megnéztük, Szeged nagyjainak emlékművei milyen állapotban várják az emlékezőket.
Halottak napján sokan nem csupán elhunyt szeretteiket látogatják meg a temetőkben, hanem szívesen keresik fel ismert emberek sírjait is. Szegeden a Belvárosi temetőben található a legtöbb ilyen síremlék, ezek elhelyezkedéséről a bejárat közelében, a sorompó után felállított tábla ad tájékoztatást. Kíváncsiak voltunk, a legismertebb halottjaink emlékét hogyan gondozza a város vagy még élő hozzátartozóik, ezért végiglátogattuk ezeket.
Móra Ferenc és Juhász Gyula sírja közel 100 évesen is gyönyörűen rendezett
Régi nagyjaink végső nyughelyéhez a Belvárosi temető bejáratától legtávolabb eső részre kell elsétálni. A X-es számú díszparcellában számos 20. századi politikus, művész és alkotó pihen. Itt nyugszik például Móra Ferenc író, aki a Somogyi-könyvtár és a Közművelődési Palota egykori könyvtárosa, majd a múzeum igazgatója is volt. Az 1934 óta álló síremléke ma is szépen gondozott: a Szeged Királyi Város által emelt emlékmű, melynek központi eleme a fekete márvány kereszt, beültetett virágokkal van körbevéve, melyek között se gyom, se falevél nincs.
Pár lépessel arrébb találjuk Juhász Gyula, hazák egyik legelismertebb költőjének sírját. Az 1937-ben készült márvány sír szintén gyönyörűen karbantartott és tiszta, melyen már most több mécses, koszorú és friss virág is van.
Tömörkényt és Dankó Pistát még nem sokan látogatták meg
Pár perc sétával, a temető legvégében érhetjük el Tömörkény István író, a Somogyi-könyvtár és a múzeum egykori igazgatójának sírját. Az 1917-ben készült emlékmű szintén fekete márványkereszt, beton alapzaton. Tömörkény végső nyughelyét egyelőre még kevesen keresték fel: csupán egy száraz koszorú és néhány mécses díszíti.
Hasonlóan Dankó Pista sírjához, amely tőle néhány lépésre található. A legendás cigánymuzsikus síremléke 1910-ben, halála után hét évvel készült el. A betonoszlop tetején egy stilizált napkorong látható, a sír köré kovácsoltvas kerítés épült. Pénteken még csupán egy mécses és két régi koszorú árválkodott ennél az emlékhelynél is.
Régi nagyjaink sírjait családtagjaik valószínűleg már nem látogatják, ám a város mindenről gondoskodik: mindegyiket megtisztították, levelektől és portól mentesen, méltó módon várják az emlékezőket.
Legismertebb halottaink síremlékeiFotók: Karnok Csaba
Gregor Józsefet é Király Leventét már most sokan meglátogatták
A bejárat és a parkoló közvetlen közelében lévő díszsírhelyeken az elmúlt években elhunyt szegedi közéleti szereplők nyugszanak. Ezek mind gondozott sírok, hiszen családtagok, barátok és tisztelők is rendszeresen látogatják őket. Itt temették el például Gregor József Kossuth-díjas, világhírű operaénekest. Szeged díszpolgára halálának 19. évfordulója éppen a napokban volt, sírja tele van koszorúkkal, mécsesekkel és virágokkal.
Nem messze tőle találjuk Király Levente, a Nemzet Színésze sírját. Ő tavaly nyáron hunyt el, síremlékén szintén friss virágok láthatók. Megnéztük Varga Mátyás sírját is: a 2002-ben elhunyt színházi jelmez- és díszlettervező, akinek hagyatéka körül most nagy a botrány, szintén kapott már koszorút és virágot.
Más szegedi temetőkben is találhatunk ismert embereket
Közismert emberek sírjai nemcsak a Belvárosi temetőben találhatók. Az Izraelita temetőben nyugszik Lőw Immánuel főrabbi, a szegedi zsinagóga megálmodója. A Fogadalmi templom altemplomában helyezték örök nyugalomra Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi minisztert, valamint Glattfelder Gyula, Szeged első püspökét. A Dugonics temetőben pedig Dugonics András, a város első tudós írójának sírja található.
