Ismert emberek sírjai Szegeden: megnéztük, milyen állapotban várják Halottak napját – galériával

Halottak napján sokan nem csupán elhunyt szeretteiket látogatják meg a temetőkben, hanem szívesen keresik fel ismert emberek sírjait is. Szegeden a Belvárosi temetőben található a legtöbb ilyen síremlék, ezek elhelyezkedéséről a bejárat közelében, a sorompó után felállított tábla ad tájékoztatást. Kíváncsiak voltunk, a legismertebb halottjaink emlékét hogyan gondozza a város vagy még élő hozzátartozóik, ezért végiglátogattuk ezeket.

Ismert emberek sírjait jártuk végig Szegeden, mindegyik szépen gondozott állapotban várja az emlékezőket. Fotó: Karnok Csaba

Móra Ferenc és Juhász Gyula sírja közel 100 évesen is gyönyörűen rendezett

Régi nagyjaink végső nyughelyéhez a Belvárosi temető bejáratától legtávolabb eső részre kell elsétálni. A X-es számú díszparcellában számos 20. századi politikus, művész és alkotó pihen. Itt nyugszik például Móra Ferenc író, aki a Somogyi-könyvtár és a Közművelődési Palota egykori könyvtárosa, majd a múzeum igazgatója is volt. Az 1934 óta álló síremléke ma is szépen gondozott: a Szeged Királyi Város által emelt emlékmű, melynek központi eleme a fekete márvány kereszt, beültetett virágokkal van körbevéve, melyek között se gyom, se falevél nincs.

Pár lépessel arrébb találjuk Juhász Gyula, hazák egyik legelismertebb költőjének sírját. Az 1937-ben készült márvány sír szintén gyönyörűen karbantartott és tiszta, melyen már most több mécses, koszorú és friss virág is van.

Tömörkényt és Dankó Pistát még nem sokan látogatták meg

Pár perc sétával, a temető legvégében érhetjük el Tömörkény István író, a Somogyi-könyvtár és a múzeum egykori igazgatójának sírját. Az 1917-ben készült emlékmű szintén fekete márványkereszt, beton alapzaton. Tömörkény végső nyughelyét egyelőre még kevesen keresték fel: csupán egy száraz koszorú és néhány mécses díszíti.

Hasonlóan Dankó Pista sírjához, amely tőle néhány lépésre található. A legendás cigánymuzsikus síremléke 1910-ben, halála után hét évvel készült el. A betonoszlop tetején egy stilizált napkorong látható, a sír köré kovácsoltvas kerítés épült. Pénteken még csupán egy mécses és két régi koszorú árválkodott ennél az emlékhelynél is.

Régi nagyjaink sírjait családtagjaik valószínűleg már nem látogatják, ám a város mindenről gondoskodik: mindegyiket megtisztították, levelektől és portól mentesen, méltó módon várják az emlékezőket.