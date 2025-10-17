27 perce
Lopott autóval szenvedett balesetet egy ittas hódmezővásárhelyi férfi
Egy hódmezővásárhelyi férfi ittasan elkötött egy autót, majd totálkárosra törte.
A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki a nyáron ittasan elkötött és totálkárosra tört egy autót Hódmezővásárhelyen.
Totálkárosra törte az autót az ittas férfi
A vádirat szerint a férfi egy júniusi éjszakán, ittasan, éjfél után beült egy lezáratlan autóba, amit a benne talált kulccsal elindított és elhajtott vele. Néhány utcával később elvesztette uralmát a jármű felett és totálkárosra törte az autót. Bár először elmenekült, később visszatért, és beismerte tettét a rendőröknek.
A járási ügyészség jármű önkényes elvételével és ittas járművezetéssel vádolja. Az ügyben a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság dönt.
