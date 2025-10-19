Ivartalanítási akció Szegeden, egy helyi állatvédelmi alapítvány segít a rászoruló gazdikon

Egy szegedi állatvédelmi alapítvány fogott össze, hogy megkönnyítsék a rászoruló gazdik életét, ennek apropóján ivartalanítási akciót hirdettek Szegeden, melynek során komoly agyagi segítséget nyújtanak. Az akció remek lehetőséget biztosít arra, hogy csökkentsék a kóbor állatok számát és támogassák a felelős állattartást.

Ivartalanítási akció Szegeden, egy helyi állatvédelmi alapítvány anyagi segítséget nyújt. Illusztráció: Shutterstock

Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány – ivartalanítási akció Szegeden

Az állatok szeretetét még gyermekkorukból hozták magukkal. Az elmúlt tíz év önkéntes állatmentéssel, gyógyítással, ápolással és örökbeadással telt. A sérült és rászoruló állatokat ideiglenes befogadókhoz helyezik el, a befolyt adományokból pedig a kisállatok orvosi ellátását finanszírozzák. A napi mentések és gondozások mellett a felelős állattartás fontosságát hangsúlyozzák, ennek szellemében ivartalanítási akciót szerveznek Szegeden és annak környékén.

Pályázati támogatásból született segítségnyújtás

Az állatvédelmi alapítvány egy pályázati támogatásnak köszönhetően ivartalanításai akciót indít rászoruló szegedi és környékbeli macskatulajdonosok számára. Az akciónak köszönhetően kedvezményesen juthatnak hozzá a gazdik a kisállatuk ivartalanítási ellátáshoz. A műtét teljes összegéhez egy nőstény macskánál 9 ezer, egy kandúr esetében 6 ezer forint hozzájárulás szükséges.

A pályázat során az alábbi adatokat kell megadnunk, az ivartalanítási akcióban való részvételünket privát üzenetben tudjuk jelezi.

ivartalanítási pályázat/2025 jelige

gazda vagy ügyintéző neve

ivartalanítani kívánt cicák száma és neme

Az igényeket beérkezési sorrendben rögzítik, az ügyintézés folyamatát pedig mindenki számára látható módon egy linken keresztül dolgozzák fel.