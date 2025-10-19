október 19., vasárnap

Szegedi hírek

2 órája

Ivartalanítási akció Szegeden, egy helyi állatvédelmi alapítvány segít a rászoruló gazdikon

Címkék#macskatulajdonos#akció#ivartalanítás

A felelős állattartás fontosságát hangsúlyozzák az Oxigén Állatvédelmi Alapítvány munkatársai. Hatalmas segítséget nyújtanak a rászoruló cicatulajdonosoknak – ivartalanítási akció indul Szegeden.

Kis Zoltán

Egy szegedi állatvédelmi alapítvány fogott össze, hogy megkönnyítsék a rászoruló gazdik életét, ennek apropóján ivartalanítási akciót hirdettek Szegeden, melynek során komoly agyagi segítséget nyújtanak. Az akció remek lehetőséget biztosít arra, hogy csökkentsék a kóbor állatok számát és támogassák a felelős állattartást

Ivartalanítási akció Szegeden
Ivartalanítási akció Szegeden, egy helyi állatvédelmi alapítvány anyagi segítséget nyújt. Illusztráció: Shutterstock

Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány – ivartalanítási akció Szegeden 

Az állatok szeretetét még gyermekkorukból hozták magukkal. Az elmúlt tíz év önkéntes állatmentéssel, gyógyítással, ápolással és örökbeadással telt. A sérült és rászoruló állatokat ideiglenes befogadókhoz helyezik el, a befolyt adományokból pedig a kisállatok orvosi ellátását finanszírozzák. A napi mentések és gondozások mellett a felelős állattartás fontosságát hangsúlyozzák, ennek szellemében ivartalanítási akciót szerveznek Szegeden és annak környékén.

Pályázati támogatásból született segítségnyújtás 

Az állatvédelmi alapítvány egy pályázati támogatásnak köszönhetően ivartalanításai akciót indít rászoruló szegedi és környékbeli macskatulajdonosok számára. Az akciónak köszönhetően kedvezményesen juthatnak hozzá a gazdik a kisállatuk ivartalanítási ellátáshoz. A műtét teljes összegéhez egy nőstény macskánál 9 ezer, egy kandúr esetében 6 ezer forint hozzájárulás szükséges. 

A pályázat során az alábbi adatokat kell megadnunk, az ivartalanítási akcióban való részvételünket privát üzenetben tudjuk jelezi. 

  • ivartalanítási pályázat/2025 jelige
  • gazda vagy ügyintéző neve 
  • ivartalanítani kívánt cicák száma és neme 

Az igényeket beérkezési sorrendben rögzítik, az ügyintézés folyamatát pedig mindenki számára látható módon egy linken keresztül dolgozzák fel. 

