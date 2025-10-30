október 30., csütörtök

Klímaváltozás az oka

2 órája

Újabb rémálom a természetből, megjelent Magyarországon a japán szarvas-kullancslégy

Címkék#kullancslégy#kullancs#védekezés#fertőzés

A Túrkevén tartott Biodiverzitás Napokon különös felfedezést tettek a kutatók. A japán szarvas-kullancslégy első magyarországi példányait azonosították a szakemberek. A rovar veszélyesen közel került az emberhez, és a klímaváltozás csak gyorsíthatja terjedését.

Arany T. János

Japánból indult, de már magyar vérre szomjazik. A Túrkevén tartott Biodiverzitás Napokon váratlan látogatók lepték el a kutatókat. A terepmunkát végző entomológusok eleinte csupán egy átlagos rovargyűjtésre készültek, míg egy kitartó, csípős rovarcsoport rájuk nem szállt, és nem tágított mellőlük. A begyűjtött példányokat később a Magyar Természettudományi Múzeum laboratóriumában vizsgálták meg. A mikroszkópos elemzés meglepő eredményt hozott: kiderült, hogy a kutatók egy hazánkban eddig ismeretlen fajra bukkantak: a japán szarvas-kullancslégyre, amelynek most találták meg az első magyarországi példányait.

Japán szarvas-kullancslégy közeli
A japán szarvas-kullancslégy már Magyarországon is megjelent. A Túrkevén dolgozó entomológusok figyelmeztetnek: a klímaváltozás segíti a terjedését. Illusztráció: Shutterstock

Japán szarvas-kullancslégy: új betolakodó Magyarországon

Kelet-Ázsiából származik, a kutatók szerint elsősorban a szarvasok közvetítésével juthat egyre beljebb az ország területére, mostanra pedig veszélyesen közel került az emberhez is.

Az embert is célba veszi

A felmérések szerint elsősorban szarvasok és más vadon élő emlősök vérét szívja, ám ösztönei nem ismernek határokat: ha alkalom adódik, az emberi bőrt is célba veszi. A csípése fájdalmas és viszkető, de legalább eddig nem mutatták ki, hogy betegségeket terjesztene. A szakértők szerint a klímaváltozás és az enyhébb telek kedveznek az ilyen inváziós fajok megtelepedésének.

A kullancslégy nyomában

A Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei feltérképezik, hol terjed a japán szarvas-kullancslégy, és mekkora kockázatot jelenthet. Nem zárható ki, hogy az ország több pontján már kialakultak rejtett populációk, csak eddig senki sem vette észre őket.

Védekezz, ha erdőbe mész!

A kutatók szerint a legnagyobb veszély most a vadászokat, természetjárókat és állattartókat fenyegeti, hiszen a rovar előszeretettel támad szarvasokra, őzekre és nagytestű emlősökre, vagyis bárkire, aki a közelükben jár. Ha erdőbe mész, ne indulj el védelem nélkül!

  • Használj rovarriasztó sprayt (kullancs és légy ellen is hatékonyat).
  • Viselj hosszú ujjú ruhát, zárt cipőt.
  • Ellenőrizd magad alaposan, mielőtt hazaérsz.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

