Újabb rémálom a természetből, megjelent Magyarországon a japán szarvas-kullancslégy

Japánból indult, de már magyar vérre szomjazik. A Túrkevén tartott Biodiverzitás Napokon váratlan látogatók lepték el a kutatókat. A terepmunkát végző entomológusok eleinte csupán egy átlagos rovargyűjtésre készültek, míg egy kitartó, csípős rovarcsoport rájuk nem szállt, és nem tágított mellőlük. A begyűjtött példányokat később a Magyar Természettudományi Múzeum laboratóriumában vizsgálták meg. A mikroszkópos elemzés meglepő eredményt hozott: kiderült, hogy a kutatók egy hazánkban eddig ismeretlen fajra bukkantak: a japán szarvas-kullancslégyre, amelynek most találták meg az első magyarországi példányait.

A japán szarvas-kullancslégy már Magyarországon is megjelent. A Túrkevén dolgozó entomológusok figyelmeztetnek: a klímaváltozás segíti a terjedését. Illusztráció: Shutterstock

Japán szarvas-kullancslégy: új betolakodó Magyarországon

Kelet-Ázsiából származik, a kutatók szerint elsősorban a szarvasok közvetítésével juthat egyre beljebb az ország területére, mostanra pedig veszélyesen közel került az emberhez is.

Az embert is célba veszi

A felmérések szerint elsősorban szarvasok és más vadon élő emlősök vérét szívja, ám ösztönei nem ismernek határokat: ha alkalom adódik, az emberi bőrt is célba veszi. A csípése fájdalmas és viszkető, de legalább eddig nem mutatták ki, hogy betegségeket terjesztene. A szakértők szerint a klímaváltozás és az enyhébb telek kedveznek az ilyen inváziós fajok megtelepedésének.

A kullancslégy nyomában

A Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei feltérképezik, hol terjed a japán szarvas-kullancslégy, és mekkora kockázatot jelenthet. Nem zárható ki, hogy az ország több pontján már kialakultak rejtett populációk, csak eddig senki sem vette észre őket.

Védekezz, ha erdőbe mész!

A kutatók szerint a legnagyobb veszély most a vadászokat, természetjárókat és állattartókat fenyegeti, hiszen a rovar előszeretettel támad szarvasokra, őzekre és nagytestű emlősökre, vagyis bárkire, aki a közelükben jár. Ha erdőbe mész, ne indulj el védelem nélkül!

Használj rovarriasztó sprayt (kullancs és légy ellen is hatékonyat).

Viselj hosszú ujjú ruhát, zárt cipőt.

Ellenőrizd magad alaposan, mielőtt hazaérsz.