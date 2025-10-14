Berobbant a járvány: több mint 200 ezer beteg egy hét alatt, az Anna Fürdő már lépett

Megkezdte munkáját a légúti figyelőszolgálat Magyarországon a negyvenedik naptári héttől. Már az első adatok is felkavarók: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint szeptember 29. és október 5. között több mint kétszázezer ember fordult orvoshoz légúti panaszokkal. Nagyon úgy tűnik, teljes gőzre kapcsolt az őszi járványszezon.

Az Anna Fürdő falain újra ott a felirat, amit senki sem akart viszontlátni. Fotó: Karnok Csaba

Újra felível a járványgörbe? A minták ötöde COVID-os volt

Az országban 24 600 influenzaszerű megbetegedést és 203 800 akut légúti fertőzést regisztráltak a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok a negyvenedik héten, ami már most jelzi, hogy a járványszezon korán és erőteljesen indult. Az orvosok által beküldött minták közel 20 százalékában SARS-CoV-2, azaz a COVID-19 koronavírus volt kimutatható.

A klinikai adatszolgátató, úgynevezett sentinel kórházakban 94 főt vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt szeptember 29. és október 5. között, közülük tízen intenzív ellátásra szorultak. Különösen veszélyeztetettek a legfiatalabbak és a legidősebbek: a súlyos betegek csaknem fele 60 év feletti, míg minden harmadik kétévesnél fiatalabb volt.

Szegeden az Anna Fürdő lépett először

Az influenzaszerű megbetegedések 22 százalékát a 14 év alatti korosztály, 36 százalékát pedig a 15–34 éves fiatal felnőttek adták. Csaknem 29 százakuk a 35-59 évesek, 12 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az akut légúti fertőzéses betegek 43 százaléka 14 év alatti, 28 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18 százalékuk a 35-59 évesek, csaknem 10 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Noha óvodai vagy iskolai halmozódásról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés, a következő hetekben gyors terjedésre lehet számítani, főként zárt közösségekben.

A növekvő esetszámok hatására Szegeden az Anna Fürdő már meghozta az első óvintézkedést: az épület több pontján kiplakátolták, hogy az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz forduló páciensek megemelkedett számára való tekintettel a héten már erősen ajánlott, jövő héttől, október 20-tól pedig kötelező lesz a maszkviselés az Anna Fürdő Gyógyászati részlegén a recepción, a betegek által használt terekben: rendelőkben, folyosókon, várókban, kezelő helyiségekben, öltözőkben.