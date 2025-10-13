Megvan, kik kapják meg elsőként a Karikó Katalin által alapított JATE-díjat, amely 1,7 millió forinttal jár

Egy héttel azután, hogy Karikó Katalin 2023-ban elnyerte a Nobel-díjat, fergeteges ünnepséggel fogadták a Szegedi Tudományegyetemen. Ekkor jelentette be Karikó Katalin – aki a Szegedi Tudományegyetem professzora, az SZTE jogelődjének, a József Attila Tudományegyetem (JATE) egykori hallgatója –, hogy alma materének adományozza a 2023-ban elnyert fiziológiai és orvosi Nobel-díjának replikáját, valamint a kitüntetéssel járó több mint 500 ezer dollár pénzjutalmat. Erre a nagylelkű adományra alapozva Karikó Katalin és az SZTE létrehozta a JATE-díjat az egykori József Attila Tudományegyetem emlékére, a JATE hírnevének megerősítésére, a kiválóság és a szegedi tudományosság elismerésére. Az első díjazottak névsorát hétfőn hirdette ki a díj testülete, amelynek elnöke Karikó Katalin, tagja Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke és Gácser Attila, az SZTE Biológia Intézet vezetője. A sajtótájékoztatón a Szegedi Tudományegyetem vezetése részéről Széll Márta, az SZTE stratégiai rektorhelyettese vett részt.

A JATE-díj testületének elnöke a kitüntetést alapító Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikus, aki Philadelphiából online hirdette ki az első díjazottakat. Fotó: Török János

„Mintha rokonok lennénk”: JATE, a titkos kötelék

Karikó Katalin Philadelphiából online csatlakozott a rendezvényhez. Elmondta, hogy az egykori JATE (1962 és 1999 között viselte az SZTE jogelődje a József Attila Tudományegyetem nevet) nem csak egy kedves intézmény számára, de az egykori „JATE-sokat” ma is különleges bizalom kapcsolja össze. Mintha rokonok lennének egy nagy családban, amelynek tagjai között említette a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót és Magyarország köztársasági elnökét, Sulyok Tamást is.

A díj megalapításának egyik legfőbb indokaként a kiválóság elismerésén túl a JATE szó, brand, szellemiség fennmaradásának elősegítését említette.

A tudomány szíve is dobog: Karikó Katalin a humánumot is díjazza

A JATE-díjat évente három kategóriában osztják ki, keretösszege a Karikó Katalin által felajánlott 500 ezer dollár. Az éves díjazottak oklevelet, műalkotást és ötezer dollár, azaz csaknem 1,7 millió forint pénzjutalmat is kapnak fejenként.