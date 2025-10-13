1 órája
Megvan, kik kapják meg elsőként a Karikó Katalin által alapított JATE-díjat, amely 1,7 millió forinttal jár
Új fejezet kezdődött a Szegedi Tudományegyetem a szellemi és emberi kiválóság elismerésében. Karikó Katalin a Nobel-díjjal járó összeget, 500 ezer dollárt az SZTE-nek adományozta, és megalapította a JATE-díjat, amely minden évben a kiválóságot, az alázatot és az emberséget díjazza. Kihirdették az első kitüntetetteket: okleveles orvos, vegyész és irodalomtörténész kapja a díjat és az azzal járó, fejenként 1,7 milliós pénzjutalmat. Íme a díjazottak.
Egy héttel azután, hogy Karikó Katalin 2023-ban elnyerte a Nobel-díjat, fergeteges ünnepséggel fogadták a Szegedi Tudományegyetemen. Ekkor jelentette be Karikó Katalin – aki a Szegedi Tudományegyetem professzora, az SZTE jogelődjének, a József Attila Tudományegyetem (JATE) egykori hallgatója –, hogy alma materének adományozza a 2023-ban elnyert fiziológiai és orvosi Nobel-díjának replikáját, valamint a kitüntetéssel járó több mint 500 ezer dollár pénzjutalmat. Erre a nagylelkű adományra alapozva Karikó Katalin és az SZTE létrehozta a JATE-díjat az egykori József Attila Tudományegyetem emlékére, a JATE hírnevének megerősítésére, a kiválóság és a szegedi tudományosság elismerésére. Az első díjazottak névsorát hétfőn hirdette ki a díj testülete, amelynek elnöke Karikó Katalin, tagja Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke és Gácser Attila, az SZTE Biológia Intézet vezetője. A sajtótájékoztatón a Szegedi Tudományegyetem vezetése részéről Széll Márta, az SZTE stratégiai rektorhelyettese vett részt.
„Mintha rokonok lennénk”: JATE, a titkos kötelék
Karikó Katalin Philadelphiából online csatlakozott a rendezvényhez. Elmondta, hogy az egykori JATE (1962 és 1999 között viselte az SZTE jogelődje a József Attila Tudományegyetem nevet) nem csak egy kedves intézmény számára, de az egykori „JATE-sokat” ma is különleges bizalom kapcsolja össze. Mintha rokonok lennének egy nagy családban, amelynek tagjai között említette a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót és Magyarország köztársasági elnökét, Sulyok Tamást is.
A díj megalapításának egyik legfőbb indokaként a kiválóság elismerésén túl a JATE szó, brand, szellemiség fennmaradásának elősegítését említette.
A tudomány szíve is dobog: Karikó Katalin a humánumot is díjazza
A JATE-díjat évente három kategóriában osztják ki, keretösszege a Karikó Katalin által felajánlott 500 ezer dollár. Az éves díjazottak oklevelet, műalkotást és ötezer dollár, azaz csaknem 1,7 millió forint pénzjutalmat is kapnak fejenként.
A jelölési időszak április 16-án indult és szeptember 8-án zárult, a szegedi egyetem egykori és jelenlegi hallgatói, oktatói, kutatói is szép számmal nyújtottak be jelöléseket, és külföldről is sok érkezett: összesen 207 jelölés történt 115 személyre vonatkozóan.
Karikó Katalin megvallotta, hogy mélyen meghatotta az a sok-sok alázat, szeretet, önfeláldozó munka, segítőkészség, törődés, amiről a jelölésekben olvasott. A díj ugyanis nem csak a tudományos eredményeket, de a díjazott emberi kiválóságát is hivatott jutalmazni.
– Ez is megerősített abban, hogy jól döntöttem, hogy jó helyre kerül ez az összeg. Még néhány évtizedig kifutja – jegyezte meg Karikó Katalin.
JATE-díj: természettudománytól a szépírásig: íme a három első kitüntetett
A díjat három kategóriában osztják ki november 14-én az Egyetem nap programsorozathoz kötődő gálaünnepségen: az SZTE egy aktív hallgatóját, az SZTE egy aktív oktató-kutatóját, valamint az SZTE vagy jogelőde egy egykori hallgatóját, volt oktatóját vagy kutatóját jutalmazzák.
- A JATE-díj hallgatói kategória első kitüntetettje Czikkely Márton Simon okleveles orvosdoktor, az SZTE Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola PhD hallgatója lett, aki az SZTE orvosi karán folytatott tanulmányai idején felvették a Nemzeti Tudósképző Akadémia programjába, és az egyetem elkezdése óta végez kutatómunkát a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetében.
A bakteriális genommérnökség és az antibiotikum-rezisztencia kutatás áll érdeklődésének középpontjában. Már tíz publikációja jelent meg vezető folyóiratokban. Kitartó munkája eredményeként jelentős hazai díjakat és ösztöndíjakat nyert el, rangos nemzetközi elismerésekben részesült.
Mindemellett aktív a tudományos eredmények közérthető bemutatásában, fellép a tévhitek ellen. Létrehozta a „MEMO Science and Innovation” rendezvényeket, és egyik vezetője volt a „Ha jobban belegondolsz” című ismeretterjesztő műsornak. A középiskolásoknak szóló SCUP programokon napjainkban is azon dolgozik, hogy megmutassa milyen inspiráló lehet orvosként vagy kutatóként dolgozni a gyakorlatban.
- A JATE-díj oktató-kutató kategória első kitüntetettje Tóth Ágota vegyész, az SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék vezetője lett, aki a szegedi egyetemen 1990-ben szerzett vegyész diplomát, majd a „Kémiai hullámok – A geometriai kényszerek hatásai” című disszertációját megvédve PhD fokozatot. Eredményekben gazdag amerikai kutatói időszak után visszatért alma materébe.
A nemlineáris kémiai dinamika nemzetközileg elismert kutatója, társszerzője 117 nemzetközileg jegyzett tudományos cikknek. Irányításával a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék az SZTE kiemelkedő, nemzetközileg is magasan jegyzett tudományos műhelyévé vált. Páratlan eredménynek számít az ott dolgozó kutatók három ERC és hét MTA Lendület pályázata.
Kimagasló oktatói tevékenysége elismeréseként három alkalommal is neki szavazták meg az egyetemisták az SZTE TTIK Aranykréta-díjat. Tóth Ágota a Kémia Doktori Iskola vezetője, akitől hallgatók generációi tanulnak nemcsak fizikai kémiát, hanem emberséget, szakma iránti alázatot és tudomány iránti szenvedélyt.
- A JATE-díj alumnus kategóriájának első kitüntetettje pedig Ilia Mihály irodalomtörténész, a JATE és az SZTE szimbóluma, iskolateremtő irodalmár lett. Az 1934-ben született Ilia Mihály 1953, felsőfokú tanulmányai kezdete óta a Szegedi Tudományegyetemhez tartozik, a bölcsészként dolgozott 1957-től a nyugdíjazásáig. Irodalomtudósként közölt publikációi közül kiemelkednek a Nyugat folyóirat első nemzedékéről, valamint a Juhász Gyuláról és Ady Endréről írt tanulmányai.
Fontosak a kritikái, amelyekkel az élő irodalmat kísérte, érzékenyen és empátiával. Tanári és szerkesztői tevékenysége teszi unikálissá Ilia Mihály munkásságát. Tudását elsősorban a „katedráról” és beszélgetve adta át, nem könyvekből. Olyan egyetemi oktató, aki a hozzá fordulókat a személyükre és a témájukra irányuló figyelemmel hallgatta meg, adott tanácsokat, olvasta és javította szövegeiket. És ugyanígy tette a Tiszatáj folyóirat legendás főszerkesztőjeként.
Ilia Mihály, akit nem egyszer neveztek egyszemélyes intézménynek, a Kárpát-medence és a „nyugat” különböző országaiban élő magyar írókat és irodalomtörténészeket kapcsolta egy hálózattá leveleivel. Tehetségeket gondozott, tudósi és szépírói tehetségeket fedezett fel. Kitüntetésekkel is elismerték munkáját, Szeged város díszpolgára. Ahogy méltatásában fogalmaztak, Ilia Mihály – túl a kilencedik X-en is – olvas, figyel, pályákat követ, levelez, példát mutat.
