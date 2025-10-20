Drasztikus változás jöhet a jogosítványoknál, mindenkit érinthet a döntés

Még júniusban írtunk arról, hogy az Európai Unió átfogó reformra készül a vezetői engedélyek rendszerében. Most, hónapokkal később, kedden az Európai Parlament plenáris ülésén végre döntés születhet a reformcsomagról, amely alapjaiban változtathatja meg az autóvezetés szabályait Magyarországon. Mutatjuk, miben változhatnak a jogosítványra vonatkozó szabályok.

Napokon belül változhatnak a jogosítványra vonatkozó szabályok, az időseket és a fiatalokat érinti majd.

Október 21-től megváltozhatnak a jogosítványra vonatkozó szabályok

A tervezet legfontosabb elemei közt szerepel a digitális jogosítvány bevezetése, amelyet az okostelefonon is lehet majd használni, valamint az, hogy uniós szinten is egységesítenék a súlyos közlekedési szabálysértések miatti eltiltásokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy sofőrt például Párizsban vagy Berlinben megfosztanak a jogosítványától, az eltiltás automatikusan érvényes lesz Budapesten is. A javaslatot előkészítése már hónapok óta tart.

A Portfolio értesülése szerint az egyik legvitatottabb pont az idősebb sofőrök helyzete volt. Bár korábban felmerült, hogy a 70 év felettiek jogosítványa csak öt évig legyen érvényes, ez végül nem került be a javaslatba. A tagállamok azonban maguk dönthetnek arról, hogy 65 év felett rövidebb érvényességi idejű jogosítványt adnak-e ki, illetve kérnek-e orvosi vizsgálatot vagy önértékelő tesztet annak meghosszabbításához.

Szigorodnak a szabályok a kezdő vezetőknek

Ezzel szemben a kezdő, fiatal sofőrökre szigorúbb szabályok jönnek. Az első két évben például szigorított sebességkorlátozásokra és szigorúbb vezetési feltételekre lehet számítani. Majoros Gabriella szegedi gépjárművezető oktató szerint ez nem véletlen.

– A közlekedésbiztonság kérdése nem egyszerűen életkorról szól, hanem az egyéni alkalmasságról, fizikai és mentális értelemben is. Nem lehet általánosítani, hiszen egy idős ember gyakran figyelmesen és szabálykövetően vezet, míg egy fiatal sofőr tudatosan is megszegheti a KRESZ-t – mesélte.

A statisztikák is ezt támasztják alá. A fiatalok sokkal több és súlyosabb balesetet okoznak, mint az idősebbek. Míg egy idős ember hibája gyakran a reflexek lassulásából vagy a látás romlásából ered, addig a fiatal vezetőknél gyakori a szándékos szabályszegés, például a gyorshajtás, a telefonhasználat vagy az alkoholos befolyásoltság. Ezért sokak szerint, ha felmerül az idősebb sofőrök rendszeres vizsgáztatása, akkor ugyanezt a szigorúságot indokolt lenne alkalmazni a fiatalabb korosztály esetében is, akár minden jogosítvány meghosszabbításakor. Nem az számít, hány éves valaki, hanem az, hogy alkalmas-e a vezetésre – biztonságosan, felelősségteljesen, másokra is figyelve – mesélte Majoros Gabriella.