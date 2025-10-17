október 17., péntek

Kerek születésnap

1 órája

Bronzba öntik Vásárhely múltját: ő az a neves író, akit Vásárhely országgyűlési képviselőnek választott

Címkék#Hódmezővásárhelyi Levéltár#Jókai Mór#Csúcsi Olvasókör

Idén ünnepeljük egyik legjelentősebb írónk, Jókai Mór születésének 200. évfordulóját. A hódmezővásárhelyiek pedig arra is emlékeznek, hogy Jókai Mórt 150 éve választották meg a város országgyűlési képviselőjévé.

Kovács Erika

A jubileum alkalmából a Hódmezővásárhelyi Levéltár egy bronz dombormű tábla kihelyezését tervezi a Csúcsi Olvasókör falán, a Jókai Mórról elnevezett utca, a Jókai utca 58. szám alatt.

Jókai Mór
Jókai Mór és Vásárhely kapcsolata is kiderül az október 27-i konferencián. Illusztráció: Török János

Tovább vinnék a 60 éves hagyományt

A gyűjtést Presztóczki Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Levéltár osztályvezetője indította el, hogy a város folytassa az 1965-ben elkezdett művészi utcanévtáblák sorozatát, amelyek többek között az Arany János-, Berzsenyi Dániel- és Széchenyi István-utcákban láthatók, és a névadókat ábrázolják.
A Jókai utcai domborművet Návay Sándor készíti. Az adakozást az ötletgazda, Presztóczki Zoltán kezdte 50 ezer forinttal, azóta többen is csatlakoztak hozzá.

A levéltári nap témája is Jókai Mór lesz

A 48. Csongrád Megyei Levéltári Napnak Hódmezővásárhely ad otthont október 27-én. A rendezvény témája is ez lesz: Jókai Mór születésének 200. évfordulója, illetve, hogy az írót 150 évvel ezelőtt Hódmezővásárhely országgyűlési képviselőjévé választották. Aki részt vesz a Bajcsy utca 25. szám alatt lévő levéltár eseményén, a 10 órakor kezdődő programon egyebek között arról is hallhat, milyen volt a nevelés és az iskola Jókai korában és milyen kapcsolata volt az írónak Vásárhellyel.

Mutatjuk a számlaszámot, ahová az adományokat utalhatják!

A Csúcsi olvasókör falára készülő emléktáblára az alábbi számlaszámon lehet adakozni: 10400559-00032640-00000005, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata K&H Bank.

