Kaáli Nagy Géza professzor Csongrád díszpolgára lett, a pénzdíjat hasznos célokra ajánlotta fel

Ünnepi képviselő-testületi ülést tartott október 23-án a csongrádi önkormányzat. A Művelődési Központ dísztermében rendezett eseményen adták át a város idei elismeréseit. A díszpolgári címet Kaáli Nagy Géza professzor kapta meg. Kaáli professzor egy saját alkotással köszönte meg a kitüntetést.

Kaáli Nagy Géza professzor lett Csongrád új díszpolgára. Fotó: Hajdu Anikó

Legszebb emléke a városról: itt fogta élete legnagyobb halát

A világhírű nőgyógyász, aki Szegeden szerezte meg diplomáját, orvosi pályája elején a Csongrádi Szülőotthonban dolgozott. Itt töltötte le kötelező sorkatonai szolgálatát is, és mint életrajzi könyvében is szerepel, a csongrádi Tisza-parton, katonai egyenruhában fogta élete legnagyobb halát. Ebben a városban készült róla az utolsó magyarországi fénykép is, mely után az Egyesült Államokba emigrált, ahol – mint az laudációjában elhangzott – amerikai mércével mérve is páratlan szakmai karriert futott be.

Professzor lett a világ egyik leghíresebb egyetemi klinikáján, az Albert Einstein College of Medicine Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán, szabadalmaira és közleményeire nemzetközi szinten is felfigyeltek. Az első lombikbébi 1986-ban született meg neki köszönhetően. 1992-ben megalapította az asszisztált reprodukcióra specializálódott magyarországi Kaáli Intézetet, amely a világ egyik legnagyobb intézményrendszerévé nőtte ki magát. Működése alatt 30 ezer náluk fogant gyermek született meg Magyarországon.

Kaáli professzor az oktatást is mindig szívügyének tartotta: segítségével mintegy 250 hazai orvos, biológus és orvostanhallgató jutott ki ösztöndíj vagy támogatás formájában külföldi kongresszusokra, tanfolyamokra és továbbképzésekre. Emellett évtizedek óta ösztöndíjakkal támogatja volt gimnáziuma diákjait és felkészítő tanárait.

Az orosházi iskolában 2022-ben egy természettudományos tehetségtámogató műhelyt is létesített, amely a Szegedi Tudományegyetemmel karöltve a regionális oktatás meghatározó tényezőjévé vált. Intézeteinek eladása után most a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum fejlesztésével foglalkozik, mely mára az ország legnagyobb tematikus kiállítóhelye, és Európa-szerte is ismert.