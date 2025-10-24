október 24., péntek

Kitüntetés

54 perce

Kaáli Nagy Géza professzor Csongrád díszpolgára lett, a pénzdíjat pedig hasznos célokra ajánlotta fel

Címkék#Csongrád Városi Önkormányzat#Kaáli Nagy Géza#díszpolgár

Az október 23-i ünnepi testületi ülésen díszpolgári címet adtak át Csongrádon. Az elismerést a világhírű nőgyógyász professzor, Kaáli Nagy Géza professzor vehette át, aki az ezzel járó pénzdíjat felajánlotta a városnak, ahol első orvosi szárnypróbálgatásait megtette.

Timár Kriszta

Ünnepi képviselő-testületi ülést tartott október 23-án a csongrádi önkormányzat. A Művelődési Központ dísztermében rendezett eseményen adták át a város idei elismeréseit. A díszpolgári címet Kaáli Nagy Géza professzor kapta meg. Kaáli professzor egy saját alkotással köszönte meg a kitüntetést. 

Díszpolgár lett Csongrádon Kaáli professzor
Kaáli Nagy Géza professzor lett Csongrád új díszpolgára. Fotó: Hajdu Anikó

Legszebb emléke a városról: itt fogta élete legnagyobb halát

A világhírű nőgyógyász, aki Szegeden szerezte meg diplomáját, orvosi pályája elején a Csongrádi Szülőotthonban dolgozott. Itt töltötte le kötelező sorkatonai szolgálatát is, és mint életrajzi könyvében is szerepel, a csongrádi Tisza-parton, katonai egyenruhában fogta élete legnagyobb halát. Ebben a városban készült róla az utolsó magyarországi fénykép is, mely után az Egyesült Államokba emigrált, ahol – mint az laudációjában elhangzott – amerikai mércével mérve is páratlan szakmai karriert futott be. 

Professzor lett a világ egyik leghíresebb egyetemi klinikáján, az Albert Einstein College of Medicine Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán, szabadalmaira és közleményeire nemzetközi szinten is felfigyeltek. Az első lombikbébi 1986-ban született meg neki köszönhetően. 1992-ben megalapította az asszisztált reprodukcióra specializálódott magyarországi Kaáli Intézetet, amely a világ egyik legnagyobb intézményrendszerévé nőtte ki magát. Működése alatt 30 ezer náluk fogant gyermek született meg Magyarországon.

Kaáli professzor az oktatást is mindig szívügyének tartotta: segítségével mintegy 250 hazai orvos, biológus és orvostanhallgató jutott ki ösztöndíj vagy támogatás formájában külföldi kongresszusokra, tanfolyamokra és továbbképzésekre. Emellett évtizedek óta ösztöndíjakkal támogatja volt gimnáziuma diákjait és felkészítő tanárait. 

Az orosházi iskolában 2022-ben egy természettudományos tehetségtámogató műhelyt is létesített, amely a Szegedi Tudományegyetemmel karöltve a regionális oktatás meghatározó tényezőjévé vált. Intézeteinek eladása után most a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum fejlesztésével foglalkozik, mely mára az ország legnagyobb tematikus kiállítóhelye, és Európa-szerte is ismert.

Pénzdíját felajánlotta Csongrádnak Kaáli professzor

A professzor köszönő beszédében örömét fejezte ki, hogy 83 éves korában egy magas városi kitüntetést vehet át ott, ahol – ahogy fogalmazott – első orvosi szárnycsapásait próbálta elvégezni. 

– Kitüntetésemet, ahogyan az összes eddigit is, egyrészt szeretném megosztani feleségemmel, hiszen a sikereim nélküle nem jöhettek volna létre. A vele járó pénzjutalmat pedig felajánlom a városnak, hogy fordítsák olyan célra, amit hasznosnak éreznek – mondta a professzor, aki egy maga által írt vers felolvasásával köszönte meg, hogy Csongrád város díszpolgára lett.

További elismeréseket is átadtak

Az ünnepségen Pro Urbe Csongrád díjat vehetett át Bedő Tamás polgármestertől Kurucz Ferenc rendőr dandártábornok, és ezt az elismerést kapta meg az alig több mint egy hete elhunyt Gyovai Gáspár egykori alpolgármester is, aki hét cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő. Csongrád Közösségéért elismerést kapott Hajdú Sándor, Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanára, és posztumusz Közszolgálati díjat kapott Kovács László energetikus. Az év vállalkozója díjat a Rév Gázipari Kft. kapta.

