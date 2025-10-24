október 24., péntek

Salamon névnap

Első év

1 órája

Majdnem kilencven diák ült be a Kalyi Jag iskolapadjaiba, hogy befejezzék iskolai tanulmányaikat

Címkék#Kalyi Jag#iskola#tanév

Már két tanévvel ezelőtt kellett volna, hogy elinduljon az iskola Hódmezővásárhelyen, a Nyár utcában. A Kalyi Jag Egyesület csak ebben a tanévben tudott osztályt indítani. Jelenleg 16 diák tanul nappali tagozaton és 70-en esti tagozaton.

Kovács Erika

A Kalyi Jag iskolájában a többség felnőtt diák, akiknek nincs meg a nyolc általános iskolájuk.

Kalyi Jag
A Kalyi Jag vásárhelyi iskolájában a 2025/2026-os tanévben kezdődött el az oktatás. Fotó forrása: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgála

Húsz évig használhatják

A vásárhelyi önkormányzat 15+5 évre adta ingyenes használatra a Nyári utcai volt Táltos iskolát a Kalyi Jag Egyesületnek annak fejében, hogy ingyen felújítják az épületet. A szerzőzés szerint a Kalyi Jagnak már a 2023/2024-es tanévben el kellett volna indítani az iskolát, de ez nem történt meg sem akkor, sem a következő tanévben. Idén augusztus 7-én hirdették meg a beiratkozást. Az akkor megtartott sajtótájékoztatón az egyesület vezetése nem nyújtott pontos tájékoztatást, hogy hány diákkal és hány pedagógussal terveznek.

Kalyi Jag: Szeptemberben még nem volt matek tanár

Azzal kapcsolatban is ellentmondásos tájékoztatást kapott a sajtó, hogy mennyi pénzt költöttek az iskola felújítására. Tavaly áprilisban több tízmillió forintos felújításról beszéltek és arról, hogy még 30 millió forint hiányzik a befejezéshez. Az augusztus eleji sajtótájékoztatón azonban már arról beszéltek, hogy 200 millió forintot költöttek az épületre. 

Szeptemberben még hirdették, hogy tanulókat várnak az iskolába és matematika tanárt is kerestek. 

A roma hagyományokkal is megismerkednek

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Tóth István nemzetiségi referens a napokban az iskolában jártak. A város gyorshír szolgálata alapján, a Kalyi Jag vásárhelyi iskolájában jelenleg 16 nappali tagozatos és közel 70 esti tagozatos diák tanul. Elsősorban olyan diákoknak jelent fontos lehetőséget a Kalyi Jag, akik korábban nem fejezték be a 8 általános iskolai osztályukat.

– A roma kulturális örökség ápolására is kiemelt hangsúlyt fektetnek az intézményben, hogy a tanulás közben a roma hagyományokkal és nyelvvel is megismerkedjenek a tanulók. Az iskola nem kizárólag roma származású diákokat fogad – írták a gyorshír szolgálaton.

 

