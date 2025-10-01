október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gazdátlan birkapár

7 órája

Újra felbukkant a kameruni juhpár Szegeden, de még mindig rejtély, kihez tartoznak

Címkék#szabadkai út#rejtély#juh

A titokzatos birkapár Szeged ikonikus állataivá avanzsálódtak, ugyanis lassan az egész várost körbejárják, viszont se róluk, se azok gazdájáról nincs olyan információ, amely a segítségükre lehetne. Kameruni juhpár kóboról hosszú idők óta a városban.

Kis Zoltán

Korábban már megírtuk, hogy gazdátlan állatpár vette birtokba a Rendező pályaudvar környékét, ám ez alkalommal a kameruni juhpár újra feltűnt Szeged egy másik pontján. Az állatok gazdájának kiléte továbbra is rejtély, a kommentek között azóta is csak találgatnak a helyiek. 

Újra megjelent a kameruni juhpár.
A titokzatos kameruni juhpár Szeged ikonikus állataivá avanzsálódtak, ugyanis lassan az egész várost körbejárják. Fotó: Belléncs Viktor

A kameruni juhpár története 

A kezdeti találgatások egy névtelen Facebook-bejegyzésből indultak, a Szegeden láttam és hallottam csoport egy résztvevője osztotta meg a különös esetet: egy ideje már nem hallottunk róluk, egészen idáig. Egy kommentelő hozzászólásából kiderült, hogy egy hete még a síneken látta őket ugrálni, ám származásukról sem akkor, sem most nem tudni semmit. Állítások szerint korábban a pályaudvaron éldegéltek már huzamosabb ideje, azonban a minap a Szabadkai úton bukkantak rá a juhpárra. Az újonnan kikerült posztban megosztott fotók alapján a birkák egészen nyugodtan sétálgatnak az út szélén, ám továbbra is nyitott a kérdés: meddig húzhatják a városban emberi beavatkozás nélkül? 

Ez jelentheti a megoldást 

A Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Alapítvány kurátora, Mezrenics Tünde árulta el lapunknak, hogy az állatok befogása kifejezetten körülményes lehet, ugyanis a kameruni juh egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy nagyon félős fajta. A korábbi és jelenlegi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az állatpár befogása eddig sikertelennek bizonyult. 

Az sincs kizárva, hogy valahonnan messzebbről kóboroltak el, mert megijedtek valamitől – mondta a DAOR kurátora. 

A kameruni juh 

A kameruni juh egy kis termetű, nyugat-afrikai, kameruni származású, ott is az egyik legrégebben fennmaradt domesztikált juhfajta. Úgynevezett szőrös juh, nyírást nem igényel, évente kétszer magától kivedlik. Feje hosszúkás, fülei rövidek. A kosok sarlószerű szarvat viselnek, nyakukon sörényt növesztenek, az anyák szarvatlanok. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu