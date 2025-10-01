Újra felbukkant a kameruni juhpár Szegeden, de még mindig rejtély, kihez tartoznak

Korábban már megírtuk, hogy gazdátlan állatpár vette birtokba a Rendező pályaudvar környékét, ám ez alkalommal a kameruni juhpár újra feltűnt Szeged egy másik pontján. Az állatok gazdájának kiléte továbbra is rejtély, a kommentek között azóta is csak találgatnak a helyiek.

A titokzatos kameruni juhpár Szeged ikonikus állataivá avanzsálódtak, ugyanis lassan az egész várost körbejárják. Fotó: Belléncs Viktor

A kameruni juhpár története

A kezdeti találgatások egy névtelen Facebook-bejegyzésből indultak, a Szegeden láttam és hallottam csoport egy résztvevője osztotta meg a különös esetet: egy ideje már nem hallottunk róluk, egészen idáig. Egy kommentelő hozzászólásából kiderült, hogy egy hete még a síneken látta őket ugrálni, ám származásukról sem akkor, sem most nem tudni semmit. Állítások szerint korábban a pályaudvaron éldegéltek már huzamosabb ideje, azonban a minap a Szabadkai úton bukkantak rá a juhpárra. Az újonnan kikerült posztban megosztott fotók alapján a birkák egészen nyugodtan sétálgatnak az út szélén, ám továbbra is nyitott a kérdés: meddig húzhatják a városban emberi beavatkozás nélkül?

Ez jelentheti a megoldást

A Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Alapítvány kurátora, Mezrenics Tünde árulta el lapunknak, hogy az állatok befogása kifejezetten körülményes lehet, ugyanis a kameruni juh egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy nagyon félős fajta. A korábbi és jelenlegi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az állatpár befogása eddig sikertelennek bizonyult.

Az sincs kizárva, hogy valahonnan messzebbről kóboroltak el, mert megijedtek valamitől – mondta a DAOR kurátora.

A kameruni juh

A kameruni juh egy kis termetű, nyugat-afrikai, kameruni származású, ott is az egyik legrégebben fennmaradt domesztikált juhfajta. Úgynevezett szőrös juh, nyírást nem igényel, évente kétszer magától kivedlik. Feje hosszúkás, fülei rövidek. A kosok sarlószerű szarvat viselnek, nyakukon sörényt növesztenek, az anyák szarvatlanok.