Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben
Szegeden töltötte hétfői napját a két kiképzett magyar űrhajós. Kapu Tibor és Cserényi Gyula rövid interjút adtak lapunknak, melyből kiderül többek között az is, miért okoztak komoly fejtörést a NASA központjában a szegedi muslicák.
Szegeden járt hétfőn Magyarország második nemzeti űrhajósa, Kapu Tibor, valamint Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós. Az egész napjukat a városban töltötték: délelőtt általános és középiskolás diákoknak, délután felnőtteknek tartottak előadást kiképzésükről és az űrutazásról a TIK-ben, a kettő között pedig meglátogatták azokat a kísérleti muslicákat, amelyek Kapu Tiborral együtt jártak az űrben. Ellátogattak a Tabán Általános Iskolába is, ahol a gyerekek tehették fel kérdéseiket, Kapu Tibor pedig gitározott is.
A sűrű napirend mellett mindössze néhány, párperces interjút adtak, egyet lapunknak is. Elsőként természetesen arra voltunk kíváncsiak, hogyan bírják ezt a katonás fegyelmet és szoros időbeosztást, ami hónapok óta az életük része.
Több mint 2 és fél éve szoros napirend szerint élnek
– Már az űrhajósképzés során is eléggé feszes menetrendünk volt, szóval így töltöttük gyakorlatilag az elmúlt több mint két és fél évet. Az alapképzésnél és az amerikai képzésnél is nagyon jól logisztikázták az időnket, valamint kísértek és segítettek bennünket, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk részt venni a hétköznapi feladatokban is. Úgyhogy ez nem változott, csak kicsit nagyobb a figyelem, ami ránk irányul – mondta Cserényi Gyula.
– Tényleg minden egyes percünk be volt táblázva, és olyan sem volt, hogy nekem most valamihez nincs kedvem vagy beteg vagyok, ezért kihagyom. Pont a hétvégén realizálódott bennem, hogy szépen hozzászoktunk ahhoz, hogy az életünk a munkánk. Bár igazából ez nem munka, hanem hivatás, ami nem napi nyolc órában működik, hanem annyiban, amennyire szükség van. Viszont ezzel együtt nagyon fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt a családunk, az életünk és a munkánk között – tette hozzá Kapu Tibor. Arra a kérdésre, mennyi idő jut pihenésre, mosolyogva csak annyit mondott: nem sok.
– Most volt pár nap szünetünk, amit kizárólag arra szántam, hogy rendet rakjak a lakásban. Amióta itthon vagyunk, most már szűk két hónapja, annyi minden változott az életemben és annyi új dolog jött be, hogy a rendrakás váratott magára egészen idáig – magyarázta.
A Föld látványára nem lehet felkészülni
A két űrhajós a szegedi előadáson részletesen beszámolt arról, milyen komoly kiképzést kaptak. Elmondták, hogy minden lehetséges forgatókönyvre felkészítették őket, mi azonban arra voltunk kíváncsiak, volt-e bármi Kapu Tibor számára, ami mégsem olyan volt, mint amilyennek elképzelte.
– A legelső dolog, amin meglepődik az ember, az, hogy mennyire gyönyörű a Föld. Rengeteg filmet néz az ember, aki csak egy picit is érdeklődik az űrutazás iránt, de az az érzés, amikor a felbocsátás után nagyjából tíz perccel beszűrődik az első fény az ablakon, és rádöbben az ember, hogy ez tényleg a Föld látványa – leírhatatlan. Persze számít rá az ember, de hogy mennyire letaglózó és lehengerlő érzés, arra nem. Az erőhatásokat és a gyorsulásokat a testünk ismeri, erre a látványra azonban nem lehet felkészülni – magyarázta.
Arra a kérdésre, fizikailag mennyire volt megterhelő ez a kaland, Cserényi Gyula válaszolt.
– A tényleges felbocsátásról ugyebár nem tudok beszélni, de a kiképzés során azt is lemodelleztük, így nekem is van saját tapasztalatom. Ez egy 3,5–4,5 G-s gyorsulási terhelés, amit egy jó fizikumú ember gond nélkül kibír. A hároméves elméleti és fizikai felkészítés viszont nagyon intenzív és fárasztó volt – fogalmazott.
A szegedi muslicák okozták a legtöbb aggodalmat a kísérletek során
Kapu Tibor több kísérletet is a Szegedi Tudományegyetem számára végzett el az űrben. Ezek közül több, mint mesélte, még kiértékelés alatt áll. A muslicákkal való együttdolgozást viszont külön kiemelte, mert az rendkívül kalandosra sikerült.
– Több generációnyi muslicát vittünk fel az űrállomásra, ezeken vizsgáltuk a világűr DNS-roncsoló hatását. Voltak olyanok, amelyek már a Földön megszülettek, de olyanok is, amelyek odafönt. Amikor az ember napokig vár arra, hogy kikelnek-e végre azok a muslicák vagy nem, az elég idegőrlő folyamat. Végül a visszaindulás előtti utolsó pillanatban keltek ki, mindenki nagyon örült, amikor erről beszámolhattam – mesélte nevetve.
Cserényi Gyula hozzátette: elképesztő tisztelet jár a Szegedi Tudományegyetem munkatársainak, akik heteken keresztül kint voltak velük együtt, tűrve a folyamatos csúszásokat, csak azért, hogy az utolsó pillanatban szakszerűen le tudják válogatni azokat a muslicákat, amelyeket felküldtek az űrbe.
Büszke rá, hogy a születendő tudományos eredmények részese lehet
Az űrbéli kísérleteket Kapu Tibor úgy foglalta össze: bár azokat a Földön jól begyakorolta, az űrben minden másképp működik. Több esetben kísérletnek bizonyult az is, hogyan tudja kivitelezni azokat olyan körülmények között, amire nem voltak felkészülve.
– Olyan szinten kellett megérteni a kísérleteket, hogy azokat odafönt végre tudjam hajtani, illetve fel tudjam mérni, ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, mennyit lehet még módosítani rajta, hogy a tudományos értéke ne vesszen el. Ez szerintem nagyon szép üzenet arra vonatkozóan, mennyire csapatmunka az űrkutatás és az űrutazás, hiszen mindenki beleteszi a saját részét. Nagyon büszke vagyok, hogy ennek én is a része lehettem. A munka dandárját a kutatók végezték, de azokat a kísérleteket, amelyekhez az én kreativitásom is kellett, kicsit a magaménak is érzem. Ezek közé tartoznak bizonyos fizikai kísérletek, amikor víz segítségével próbáltuk megérteni, hogy a különböző bolygóknak milyen globális időjárási körülményei lehetnek. Vagy az élőlényekkel való munka, amelyek törődést igényeltek – mesélte.
A HUNOR-program tudományos portfóliója kiterjed élettani, molekuláris biológiai, anyagtudományi és műszeres mérésekre is. Az ezekből születő első tudományos következtetések és részletes publikációk a következő hónapokban várhatók.
