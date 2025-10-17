Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben

Szegeden járt hétfőn Magyarország második nemzeti űrhajósa, Kapu Tibor, valamint Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós. Az egész napjukat a városban töltötték: délelőtt általános és középiskolás diákoknak, délután felnőtteknek tartottak előadást kiképzésükről és az űrutazásról a TIK-ben, a kettő között pedig meglátogatták azokat a kísérleti muslicákat, amelyek Kapu Tiborral együtt jártak az űrben. Ellátogattak a Tabán Általános Iskolába is, ahol a gyerekek tehették fel kérdéseiket, Kapu Tibor pedig gitározott is.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula elmesélték lapunknak, hogyan változott meg az életük az elmúlt években. Fotó: Karnok Csaba

A sűrű napirend mellett mindössze néhány, párperces interjút adtak, egyet lapunknak is. Elsőként természetesen arra voltunk kíváncsiak, hogyan bírják ezt a katonás fegyelmet és szoros időbeosztást, ami hónapok óta az életük része.

Több mint 2 és fél éve szoros napirend szerint élnek

– Már az űrhajósképzés során is eléggé feszes menetrendünk volt, szóval így töltöttük gyakorlatilag az elmúlt több mint két és fél évet. Az alapképzésnél és az amerikai képzésnél is nagyon jól logisztikázták az időnket, valamint kísértek és segítettek bennünket, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk részt venni a hétköznapi feladatokban is. Úgyhogy ez nem változott, csak kicsit nagyobb a figyelem, ami ránk irányul – mondta Cserényi Gyula.

– Tényleg minden egyes percünk be volt táblázva, és olyan sem volt, hogy nekem most valamihez nincs kedvem vagy beteg vagyok, ezért kihagyom. Pont a hétvégén realizálódott bennem, hogy szépen hozzászoktunk ahhoz, hogy az életünk a munkánk. Bár igazából ez nem munka, hanem hivatás, ami nem napi nyolc órában működik, hanem annyiban, amennyire szükség van. Viszont ezzel együtt nagyon fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt a családunk, az életünk és a munkánk között – tette hozzá Kapu Tibor. Arra a kérdésre, mennyi idő jut pihenésre, mosolyogva csak annyit mondott: nem sok.

– Most volt pár nap szünetünk, amit kizárólag arra szántam, hogy rendet rakjak a lakásban. Amióta itthon vagyunk, most már szűk két hónapja, annyi minden változott az életemben és annyi új dolog jött be, hogy a rendrakás váratott magára egészen idáig – magyarázta.