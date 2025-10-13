Kapu Tibor szegedi látogatását óriási érdeklődés övezte

Szegeden töltött egy teljes napot két kiképzett űrhajósunk. Kapu Tibor és Cserényi Gyula délelőtt diákoknak, délután felnőtteknek tartott előadást, de arra is volt idejük, hogy meglátogassák az űrmuslicákat, melyek a SZTE számára végzett kísérletnek köszönhetően jártak az űrállomáson.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula Szegeden meséltek diákoknak kiképzésükről és a 18 napos űrkalandról. Fotó: Karnok Csaba

„Életem legnagyobb élménye volt” – űrhajós kalandjaikról mesélt Kapu Tibor és Cserényi Gyula – galériával, videóval

Szegeden töltötte hétfői napját Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor és tartalékos űrhajósunk, Cserényi Gyula. Reggelüket a TIK-ben indították, ahol az első egy órában álltak az újságírók rendelkezésére. A velük készült interjúnkat hamarosan olvashatják a Délmagyarországban. Ezt követően délelőtt 10 órától előadást tartottak a SZTE Juhász Gyula, a SZTE Báthory István és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak. A videókkal és fotókkal gazdagon illusztrált rendhagyó tanórán azt foglalták össze, mi történt velük attól a pillanattól kezdve, hogy magyar űrhajósnak jelentkeztek, egészen addig, amíg Kapu Tibor visszatért a világűrből.

