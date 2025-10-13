1 órája
Kapu Tibor szegedi látogatását óriási érdeklődés övezte
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és történéseit. Kapu Tibor Szegeden járt, ahol a TIK-ben számolt be az űrben töltött időről.
Szegeden töltött egy teljes napot két kiképzett űrhajósunk. Kapu Tibor és Cserényi Gyula délelőtt diákoknak, délután felnőtteknek tartott előadást, de arra is volt idejük, hogy meglátogassák az űrmuslicákat, melyek a SZTE számára végzett kísérletnek köszönhetően jártak az űrállomáson.
„Életem legnagyobb élménye volt” – űrhajós kalandjaikról mesélt Kapu Tibor és Cserényi Gyula – galériával, videóval
Szegeden töltötte hétfői napját Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor és tartalékos űrhajósunk, Cserényi Gyula. Reggelüket a TIK-ben indították, ahol az első egy órában álltak az újságírók rendelkezésére. A velük készült interjúnkat hamarosan olvashatják a Délmagyarországban. Ezt követően délelőtt 10 órától előadást tartottak a SZTE Juhász Gyula, a SZTE Báthory István és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak. A videókkal és fotókkal gazdagon illusztrált rendhagyó tanórán azt foglalták össze, mi történt velük attól a pillanattól kezdve, hogy magyar űrhajósnak jelentkeztek, egészen addig, amíg Kapu Tibor visszatért a világűrből.
Egymást érik a könnyítések, már a testvérek is bevonhatóak adóstársként
A kormány tovább bővíti az Otthon Start program adóstársi lehetőségeit. A legújabb módosítás szerint a jövőben a testvérek is bevonhatóak lesznek adóstársként a kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelbe. Emellett a konstrukció felhasználható lesz az örökölt családi ingatlanban a testvérek egymás tulajdoni részének kivásárlására, valamint az önkormányzati bérlakások megvásárlására is.
Megvan, kik kapják meg elsőként a Karikó Katalin által alapított JATE-díjat, amely 1,7 millió forinttal jár
Új fejezet kezdődött a Szegedi Tudományegyetem a szellemi és emberi kiválóság elismerésében. Karikó Katalin a Nobel-díjjal járó összeget, 500 ezer dollárt az SZTE-nek adományozta, és megalapította a JATE-díjat, amely minden évben a kiválóságot, az alázatot és az emberséget díjazza. Kihirdették az első kitüntetetteket: okleveles orvos, vegyész és irodalomtörténész kapja a díjat és az azzal járó, fejenként 1,7 milliós pénzjutalmat. Íme a díjazottak.
Képeken a sándorfalvi tűz helyszíne
Hétfő reggel Sándorfalván, a Brassói utcában égett ki egy műhely. A tűzoltók hét vízsugárral fékezték meg a lángokat.
Kiégett egy műhely SándorfalvánFotók: Török János
