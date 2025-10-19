A hét, amit nem felejtünk: űrhajósok, lángoló kamion és meglepő drágulás

Kalandok a világűrből, forró pillanatok a földön – izgalmas események tarkították a hetet Csongrád-Csanád vármegyében. Szegeden két űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula osztotta meg élményeit, miközben a város egyik ikonikus étterme, a Szélkakas hirtelen több millióval drágább lett. A hétvégén balesetek és tüzek is borzolták a kedélyeket: Makón frontális karambol történt, Sándorfalván műhely égett, az M43-ason pedig lángra kapott egy motorolajat szállító kamion.

Kapu Tibor Szegeden is mesélt űrbéli tapasztalatairól. Fotó: Karnok Csaba

„Életem legnagyobb élménye volt” – űrhajós kalandjaikról mesélt Kapu Tibor Szegeden – galériával, videóval

Kapu Tibor Szegeden Cserényi Gyulával délelőtt diákoknak, délután felnőtteknek tartott előadást, de arra is volt idejük, hogy meglátogassák az űrmuslicákat, melyek a SZTE számára végzett kísérletnek köszönhetően jártak az űrállomáson.

A Szélkakas étterem eladási ára hirtelen több millióval megnőtt

Néhány nap alatt több millió forinttal nőtt meg a vételára. A móravárosi ikonikus hely már hónapok óta zárva tart, most azonban ismét eladósorba került, méghozzá jóval drágábban, mint korábban.

Képeken mutatjuk a frontális makói karambolt

Frontálisan ütközött két gépjármű Makón, a Vásárhelyi utca és a Búza utca kereszteződésénél.

Tűz ütött ki Sándorfalván: több vízsugárral dolgoztak a tűzoltók

Egy műhely kapott lángra Sándorfalván a Brassói utcában.

Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból – galériával

Hatalmas lángokkal égett egy kamion pótkocsija szombat hajnalban az M43-as autópályán. Az égő kamionhoz több tűzoltóegység sietett helyszínre.