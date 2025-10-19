október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

A hét, amit nem felejtünk: űrhajósok, lángoló kamion és meglepő drágulás

Címkék#karambol#Kapu Tibor#műhely

Űrhajósok, tűz és dráma az utakon – mozgalmas hét áll Csongrád-Csanád vármegye mögött.

Delmagyar.hu

Kalandok a világűrből, forró pillanatok a földön – izgalmas események tarkították a hetet Csongrád-Csanád vármegyében. Szegeden két űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula osztotta meg élményeit, miközben a város egyik ikonikus étterme, a Szélkakas hirtelen több millióval drágább lett. A hétvégén balesetek és tüzek is borzolták a kedélyeket: Makón frontális karambol történt, Sándorfalván műhely égett, az M43-ason pedig lángra kapott egy motorolajat szállító kamion.

Kapu Tibor Szegeden előadást tart a diákoknak, a hallgatóság soraiban sok fiatal érdeklődve figyel és jelentkezik kérdéseivel.
Kapu Tibor Szegeden is mesélt űrbéli tapasztalatairól. Fotó: Karnok Csaba

„Életem legnagyobb élménye volt” – űrhajós kalandjaikról mesélt Kapu Tibor Szegeden – galériával, videóval

Kapu Tibor Szegeden Cserényi Gyulával délelőtt diákoknak, délután felnőtteknek tartott előadást, de arra is volt idejük, hogy meglátogassák az űrmuslicákat, melyek a SZTE számára végzett kísérletnek köszönhetően jártak az űrállomáson.

A Szélkakas étterem eladási ára hirtelen több millióval megnőtt

Néhány nap alatt több millió forinttal nőtt meg a vételára. A móravárosi ikonikus hely már hónapok óta zárva tart, most azonban ismét eladósorba került, méghozzá jóval drágábban, mint korábban.

Képeken mutatjuk a frontális makói karambolt

Frontálisan ütközött két gépjármű Makón, a Vásárhelyi utca és a Búza utca kereszteződésénél.

Tűz ütött ki Sándorfalván: több vízsugárral dolgoztak a tűzoltók

Egy műhely kapott lángra Sándorfalván a Brassói utcában.

Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból – galériával

Hatalmas lángokkal égett egy kamion pótkocsija szombat hajnalban az M43-as autópályán. Az égő kamionhoz több tűzoltóegység sietett helyszínre.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu